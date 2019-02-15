Після невдалого пірсингу у 20-річної дівчини відмовили ноги

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Після невдалого пірсингу у 20-річної дівчини відмовили ноги (ілюстрація)
Після невдалого пірсингу у 20-річної дівчини відмовили ноги (ілюстрація)

20-річна Лайане Діас з Бразилії після невдалого пірсингу на носі втратила можливість ходити.

Дівчина вирішила проколоти ніс у липні 2018 року, пише Daily Mail. Після чого у неї виникла кровотеча та ніс почав опухати. Але це не насторожило дівчину. Згодом у Лайане підвищилася температура, а після того у ногах вона відчула сильний біль.

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Незабаром все тіло заніміло. Дівчина звернулася по допомогу до медиків.

Аналіз крові показав, що дівчина підхопила золотистий стафілокок, який міг потрапити туди при пірсингу. Стан Лайане погіршувався, її перевели в столичну лікарню.

20-річна Лайане Діас
20-річна Лайане Діас

Дівчині зробили томографію, яка показала скупчення гною об'ємом 500 мілілітрів біля хребетного стовпа. Рідина здавлювала хребці, що призвело до пошкодження спинного мозку.

Для того, щоб зупинити поширення інфекції в організмі, лікарям довелося провести екстрену операцію

Щоб зупинити поширення інфекції, знадобилася екстрена операція. Діас виписалася з лікарні через два місяці, але, як і раніше, не може рухати однією ногою. Лікарі поки не дають прогнозів, чи зможе дівчина ходити.

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Теги: Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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