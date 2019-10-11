Післяпологова депресія: як проявляється та чому її не можна ігнорувати

Приблизно кожна шоста жінка, яка народжує, страждає від післяпологової депресії. Зазвичай такий вид депресії наступає в період від трьох до шести місяців. В такому стані жінка потребує негайної допомоги спеціаліста.

В ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 Анастасія Лобазова – психолог-психотерапевт, фахівець з психосоматики розповіла про складнозі перебігу післяпологової депресії.

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Психоемоційне здоров’я жінки після пологів є вразливим, загострююся внутрішні конфлікти, розуміти себе стає важче. Якщо до пологів жінку не влаштовував її спосіб життя, то під час вагітності, ці відчуття посилюються вдвічі.

При відсутності свідомої готовності мати дитину, у випадку, коли народження дитини є результатом того, що на жінку здійснювали тиск родина чи суспільство, вагітність і материнство перетворюються на пастку.

Навіть, коли вагітність є бажаною, жінка може переживати дуже змішані відчуття.

Ризики післяпологової депресії зберігаються і тоді, коли вагітність проходить без фізіологічних чи психологічних ускладнень.

Що таке післяпологова депресія

Є випадки, коли емоційно стабільні жінки після успішних пологів відмовлялися приймати дітей або й навіть стверджували, що це не їхня дитина.

Дослідження загальної психологічної практики не можуть спрогнозувати ймовірність такої поведінки – в таких випадках без допомоги психіатра не обійтися.

Післяпологова депресія – що це? Післяпологова депресія – це розлад настрою, що може спостерігатися у жінок після пологів. Матері, які переживають післяпологову депресію, відчувають пригнічення, тривогу та виснаження. Післяпологова депресія може викликати настільки сильні почуття пригніченості та тривоги, що жінки втрачають здатність піклуватися про себе та свою сім’ю



Післяпологова депресія небезпечна для здоров'я матері та дитини

Післяпологова депресія – стан, який жінки часто не обговорюють, що лише погіршує ситуацію. Жінки вважають, що проблема лише в них, винять себе і відмовляються контактувати з оточенням.

Не бажають ділитись своїми переживаннями ще й через страх, що їх звинуватять у безвідповідальності чи скажуть, що вони погані матері та дружини.

Як зрозуміти, що у вас післяпологова депресія

Післяпологова проявляється в загальному песимізмі, байдужості й ворожістю до дитини, порушеннях сну та загальним виснаженням.

Соціальна адаптація може даватися складно, якість життя суттєво знижується, можуть з’явитися суїцидальні думки.

Ознак депресії дуже багато, серед них є основні та додаткові. Однак, не завжди легко розпізнати розлад, бувають зовсім нетипові випадки.

Післяпологова депресія – симптоми Дратівливість, відчуття спустошеності, почуття пригніченості, безнадії.

Частий, безпричинний плач, почуття надмірної тривоги, стурбованості.

Труднощі у зосередженні уваги та прийняті рішення.

Почуття гніву чи люті.

Втрата зацікавленості до приємних занять, які попередньо приносили задоволення.

Уникання спілкування з рідними та друзями.

Труднощі у побудові емоційної прив’язаності зі своєю дитиною.

Постійні сумніви у власній здатності дбати про дитину.

Думки про заподіяння шкоди собі чи дитині.

Страх скривдити дитину, що призводить до уникання контактів з нею.

Втрата інтересу до дитини.

Умовно можна виділити 3 рівні складності цього процесу – післяпологова хандра, післяпологова депресія та післяпологовий психоз.

Післяпологова хандра

В період вагітності, пологів та лактації, в організмі жінки відбуваються дуже складні біохімічні зміни. Але саме під час пологів організм відчуває на собі дію "гормонального вибуху", пов'язаного як з запуском природних механізмів, так і зі штучною стимуляцією родового процесу.

Післяпологова депресія

Коли ж ми відзначаємо що час йде, фізично мама відновлюється, а її психологічний стан не тільки не поліпшується, а й погіршується, це привід звернутися за консультацією до лікаря. Жінки можуть багато і марно метушитися, погано спати (навіть коли є можливість спати) та їсти.

Анастасія Лобазова У складних випадках зляться на немовля і можуть навіть гримати на нього, трясти або шльопати (це небезпечно!). Зовні мама може поводитися "правильно", попри складні переживання доглядати за дитиною, грати з нею і контролювати свою агресію щодо малюка, але у мами починають формуватися психосоматичні розлади або захворювання у вигляді: ОКР — обсесивно-компульсивного розладу (хворобливе наведення чистоти, миття рук, ірраціональна перевірка замків на вікнах, дверях, ручках газу, та будь-які інші ритуали, що потроху починають заважати);

тривожного розладу (сильна нав'язлива тривога, що щось може статися з самою мамою або з дитиною, яка не дає нормально функціонувати) і т. д.;

гінекологічні захворювання і сексуальні розлади;

головні болі, мігрені;

захворювання шлунково-кишкового тракту і захворювання шкіри, в тому числі у малюка;

суїцидальні думки, вислови про те, що життя втрачає сенс, що майбутнє не має перспектив, тощо”.

“Незначні" ускладнення в пологах, особливі діти й соматизована депресія

Одним зі складних видів депресії схильні мами, діти яких народилися з тими чи іншими відхиленнями або порушеннями родового процесу. На додачу до загального гормонального збою, мама може отримати травму в процесі пологів, що додає проблем у відновленні, як фізичних так і психологічних процесів.

Звістка про проблеми зі здоров'ям дитини (якої б важкості вони не були, починаючи від видавлювання, гіпоксії або відсутності/відновлення дихання, закінчуючи генетичною патологією або смертю) викликають додатковий стрес з яким організму подвійно складніше впоратися.



Не варто знецінювати власні почуття

В процесі природного горювання, що супроводжує народження дитини з тими або іншими особливостями, психіка мами може включати захист — виробляється велика кількість опіатів, що пригнічують сприйняття.

Анастасія Лобазова “Незабаром стадія шоку і заперечення закінчується, опіати перестають вироблятися в такій кількості, приходить усвідомлення АЛЕ мама, "повинна бути сильною" і вона починає витісняти і пригнічувати свої негативні переживання. У цьому їй допомагають рідні — "не плач, не журися, будь сильною" і т.і.. В результаті пригнічені емоції призводять до різного роду психосоматичних розладів і захворювань, аж до доброякісних новоутворень. Виховання особливої дитини, але в даному випадку, родичам важливо розуміти, що мама повинна відгорювати свою втрату, якою б вона не була (від реальної втрати дитини, до втрати свого світу і майбутнього, про яке вона мріяла)".

Післяпологовий психоз

Без корекції медикаментами або травами дозволеними мамі в період лактації й без перегляду своїх настанов і корекції поведінки, стан може перерости в післяпологовий психоз. Такий стан лікується в стаціонарі, під наглядом медичного персоналу, оскільки він становить загрозу життю матері та / або дитини.

Анастасія Лобазова Передумовами для розвитку психозу можуть бути ускладнені пологи, не діагностовані раніше (до пологів) у мами біполярні розлади або депресія. Також важливу роль відіграє спадковість, і жінкам в роду яких є випадки захворювань на депресію, МДП (маніакально-депресивний психоз) або шизофренію, важливо бути особливо уважними до свого самопочуття”.

В даному випадку, чим швидше пара звернеться до лікаря, тим краще. Психолог-психотерапевт в цей період мамі особливо не допоможе, він може тільки пояснити родичам, що відбувається і допомогти татові в інформації про догляд за дитиною, про психофізіологічні потреби її віку, які потрібно підтримати та забезпечити, доки мама знаходитиметься на лікуванні.



Наслідки післяпологової депресії можуть бути трагічними

Як лікувати післяпологову депресію

Не варто знецінювати свої почуття, боятися осуду чи переконувати себе, що депресія мине самостійно.

Лікарі іншого фаху часто можуть себе поводити безтактно, соромити жінку, пояснюючи її стан звичайними лінощами. Тому, так важливо шукати фахівця, який бережно віднесеться до жінки та зрозуміє, що психічні розлади – це важливо.

Важливо розуміти, що проблема післяпологової депресії, це не проблема "поганого настрою". Це перш за все складнощі з відновленням фізіологічних функцій організму, які посилюються психологічними проблемами.

Тому депресія може розвиватися повільно і затягуватися на тривалий термін. Тільки компліментарний підхід (медицина + психологія) може дати відчутний результат і не допустити ускладнень.

Анастасія Лобазова “Терапія з психологом не впливає на збій гормонального фону, який спровокований пологами (у тому числі шляхом кесаревого розтину), а робота медикаментів (дозволених в період лактації), не впливає на оточення і психологічні проблеми мами, які виникли внаслідок невиправданих очікувань від народження дитини і являючись додатковим стресовим фактором, тільки посилюють проблему гормонального дисбалансу. Так коло замикається і щоб його розімкнути лікар допомагає на рівні фізіології (дати команду мозку, як збалансувати гормональний фон), а психолог-психотерапевт на рівні когнітивно-поведінковому (пояснити суть того, що відбувається, знайти зв'язок психосоматичних проблем, змінити ставлення і скорегувати деструктивну поведінку та взаємодію з близькими)”.

Що станеться, якщо не лікувати післяпологову депресію

Без лікування перебіг хвороби значно погіршиться. Депресія може тривати місяцями, а іноді й роками. Від симптомів страждатиме не лише жінка, а й дитина, адже емоційний зв’язок матері й дитини сильний.

У дитини можуть спостерігатися проблеми з харчуванням, сном та поведінкою, порушуються механізми самозахисту, концентрації, розвитку мовлення.

Ігнорувати післяпологову депресію, вона може закінчитися суїцидом, вбивством чи психозом.

До того ж, пригнічені емоції призводять до різного роду психосоматичних розладів і захворювань, аж до доброякісних новоутворень.