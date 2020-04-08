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Питання про скасування карантину у МОЗ прокоментують не раніше, ніж за 10 днів

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Чому зарано говорити про завершення карантину в Україні / 24 канал

Заступник очільника МОЗ та за сумісництвом головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що питання про скасування карантину у міністерстві прокоментують не раніше, ніж через 10 днів від 8 квітня.

Про це Ляшко заявив під час пресбрифінгу МОЗ.

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Він пояснив, що зараз ще рано говорити про завершення карантину, адже в Україні посилені обмеження тривають лише 3 день.

За словами Ляшка, рішення про скасування заходів обмеження буде прийматися ближче до самого терміну завершення карантину. 

Стосовно впровадження і відміни карантину – рішення буде прийматися ближче до самого терміну завершення карантину. Ми тільки на третьому дні посилених жорсткіших заходів карантину, тому питання відміни карантину ми будемо коментувати не раніше, ніж через 10 днів від сьогоднішньої дати,
– заявив Ляшко.

Ляшко додав, що МОЗ порівнює всі сценарії пандемії, які відбуваються в країнах ЄС та в країнах-сусідах, які пізніше за Україну впровадили превентивні заходи.

Нові карантинні обмеження
Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Віктор Ляшко Міністерство охорони здоров’я
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