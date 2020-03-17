Пити багато води й затримувати повітря: медики спростували фейки про захист від коронавірусу

У соцмережах поширюють поради начебто вченого зі Стенфорда, який каже, що затримавши дихання можна діагностувати коронавірус, а вживання великої кількості рідини "змиє" вірус. Стенфордський університет офіційно спростував причетність до сумнівних рекомендацій.

Це абсолютна нісенітниця, пише Business Insider після спілкування з медиками.

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Затримати дихання, щоб виявити коронавірус

Псевдо рекомендації стверджують, що люди, які можуть затримувати дихання на 10 секунд без кашлю, болю та дискомфорту можуть бути впевнені, що в них у легенях немає коронавірусної інфекції.

"Це не правда. Це може виявити наявність тривожності чи пригніченого дихання", – пояснив Джонс Лорен Рауч, медик з лікарні Antelope Valley Hospital в Лос-Анджелесі зі ступенем магістра епідеміології.

Те, як на довго ви можете затримати дихання, не має нічого спільного з коронавірусом.

Авторство методу в різних листах приписують різним фахівцям – то "медикам з Тайваню", то "Стенфордському університету".



Не варто пити воду кожних 15 хвилин, щоб "змити" вірус/Фото:Unsplash

Треба пити багато води, щоб вірус не потрапив в легені

Ще один міф полягає в тому, що вживання великої кількості рідини, теплої води або рідини з сіллю, вб'є вірус. У рекомендаціях поширюють міф, що рідини можуть "змити" вірус з ротової порожнини до шлунку, де їх вб'є кислота. Це теж неправда й маячня!

Кращий спосіб захисту від вірусу – це гігієна: мийте руки, дезінфікуйте поверхні, уникайте скупчення людей або людей з симптомами хвороби.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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