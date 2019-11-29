Пів року без зарплати: в Одесі вийшли на протест працівники медінституту – фото, відео

В Одесі працівники медінституту вийшли на акцію протесту. Усе для того, аби їх почули та почали виплачувати зарплату, без якої вони живуть вже пів року.

Біля одеського медінституту зібралося приблизно пів сотні мітингувальників – персонал студентської клініки. Люди вийшли, аби на них нарешті звернули увагу, адже з червня їм не виплачують зарплату.

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Протестувальники прийшли із плакатами "Поверніть нашу зарплатню" та "Без грошей нам холодно".

Я дитяча медсерстра, я працюю безкоштовно, ходжу на работу. Мені потрібні гроші на дорогу, на газ, на світло, на їжу,

– наголосила медсестра студентської клініки Людмила Олійніченко.



Мітингарі прийшли з плакатами



Працівникам не виплачують зарплату з червня 2019 року

Люди працюють без зарплат через те, що що уже понад рік в Одеському медінституті точиться війна за владу. Літом мінулого року МОЗ звільнила ректора Валерія Запорожана з посади і на його місце призначило Констянтина Аймедова. Перший з таким рішенням не погодився і подав до суду, щоб поновитися на посаді. Та поки відбувалися слухання справи МОЗ призначив виконувача обов'язків Юрія Сухіна. З тих пір в універсиеті царить хаос. Було навіть декілька рейдерських захоплень.



Працівникам не платили зарплату через боротьбу за владу у закладі

Спочатку мітингарі стояли під стінами навчального закладу та потім вирішили перекрити дорогу. І аби не ускладнювати рух, перекривали тільки під час зеленого світла світлофора.



Мітингарі також перекривали дорогу під час зеленого світла

Акція протесту тривала декілька годин. Ніхто з керівництва навчального закладу так і не вийшов до мітингувальників. Вони своєю чергою обіцяють новий протест, адже кажуть: терпіти більше немає сил.