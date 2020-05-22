Південна Америка стала новим епіцентром пандемії коронавірусу, – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила Південну Америку новим епіцентром пандемії коронавірусу. Найбільше випадків зараження зафіксували у Бразилії.

Станом на 22 травня, кількість підтверджених випадків коронавірусної інфекції у Бразилії наближається до 300 тисяч, повідомляє CNBC. Редакція 24 каналу зазначає, що станом на 21:00 кількість хворих вже перевищила цю поділку.

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Згідно з останніми даними, у Бразилії найбільше випадків зараження на території Південної Америки. Загальна кількість хворих у країні перевищила 300 тисяч, понад 20 тисяч з яких померли.

Після США та Росії, нині Бразилія перебуває на третьому місці за кількістю виявлених випадків COVID-19.

У ВООЗ зазначили, що у багатьох інших країнах Південної Америки кількість нових випадків збільшується.

У певному сенсі Південна Америка стала новим епіцентром захворювання,

– сказав директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан.

Він додав, що організація активно надає допомогу уряду Бразилії. Натомість керівниця відділу ВООЗ з питань нових хвороб Марія Ван Керхове наголосила на важливості захисту вразливого населення.