Південна Корея назвала спосіб протидії коронавірусу дієвіший за карантин

Влада Південної Кореї від початку пандемії коронавірусу оголосила про те, що розкриватиме дані про місцеперебування і маршрути людей у яких виявили коронавірусну інфекцію. Це порушує їх право на конфіденційність, проте дозволяє ефективно боротися з інфекцією. Як з'ясували американські вчені, південнокорейський підхід не тільки рятує життя, а й не є згубним для економіки.

Південна Корея ефективно бореться з поширенням COVID-19. Запорукою її успіху вважають масове тестування і відстеження контактів хворих. Однак команда дослідників на чолі з фахівцями з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго виявила інший важливий фактор – публічне оголошення інформації про випадки зараження. Про це пише Science Daily.

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Влада розголошує конфіденційну інформацію про хворих

Жителі Південної Кореї отримують текстові повідомлення щоразу, коли в їхньому районі виявляють нові випадки COVID-19. Крім того, інформацію про вік, стать і маршрути переміщення заражених можна знайти на спеціальному сайті. Ці дані допомагають людям оцінити ризик виходу на вулицю і уникнути районів з найбільшим рівнем зараження, це дуже актуально та важливо для літніх людей, які в групі ризику летальності від коронавірусної хвороби.

В результаті, попри відсутність суворих заходів самоізоляції, число заражень в Південній Кореї набагато нижче, ніж в країнах, де спалах COVID-19 почалася одночасно.

Відстеження маршрутів та контактів – ефективні проти поширення COVID-19

Щоб відстежувати маршрути і контакти хворих, влада використовує дані з камер спостереження, GPS-сигнали мобільних телефонів і інформація про транзакції з кредитних карт. Це досить серйозне порушення конфіденційності.

Проте, у Південній Кореї це законно. У 2015 році, після спалаху близькосхідного респіраторного синдрому – ще однієї небезпечної інфекції, влада вирішила, узаконити такі відстеження.

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Дослідники відзначають, що південнокорейська стратегія боротьби з пандемією залишає громадянам більше простору для вибору. Тобто, якщо людина може працювати віддалено, він залишиться вдома.

Однак якщо це неможливо, людина просто змінить звичний маршрут і поїде на роботу, минаючи райони з високим рівнем заражень.

Автори вважають, що публічне оголошення інформації про заражених може ефективніше стримувати пандемію, ніж звичайний карантин.

За розрахунками, такий підхід може додатково врятувати до чотирьох тисяч життів. Крім того, він завдає менше шкоди для економіки.

Таким чином економіка Південної Кореї постраждала менше

У Південній Кореї вплив пандемії привело до падіння реального ВВП на 1,4% в першому кварталі 2020 року. Це набагато менше, ніж падіння ВВП Китаю на 9,8% де на карантин заблокував та паралізував цілі регіони.