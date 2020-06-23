Корейський центр контролю та профілактики захворювань (KCDC) заявив, що в Південній Кореї вже триває друга хвиля спалаху коронавірусу.

Директорка KCDC Юнг Юн-Кьонг під час брифінгу заявила, що друга хвиля коронавірусу в країні розпочалася в період травневих свят, повідомляє CNN.

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За її словами, перша хвиля закінчилася у квітні після того, як кількість нових випадків щодня зменшувалася приблизно до 10 або нижче впродовж декількох днів. Натомість від початку травня захворюваність знову різко зросла вгору.

Юнг додала, що важко сказати, чи є цей спалах широкомасштабним. Але регіональні спалахи вже відбулися і центр контролю захворювань очікує нових.

У Кореї розраховують, що найбільший сплеск захворюваності відбудеться осінні та зимові місяці. Відтак, органи охорони здоров'я крани готують достатньо ліжкомісць для боротьби з масштабним поширенням хвороби.

Наприкінці квітня влада Південної Кореї послабила карантинні обмеження, але у зв'язку з підвищенням захворюваності на початку травня їх знову посилили.

За даними KCDC, у Південній Кореї хворобу виявили у 12 484 людей. На жаль, 281 людина загинула, але 10 908 змогли подолати хворобу