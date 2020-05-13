24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

У Південній Кореї після пом'якшення карантину знову спалахнув COVID-19

- Читать новость на русском
Спалах коронавірусу у Південній Кореї
Спалах коронавірусу у Південній Кореї / AP

У Сеулі продовжують виявляти коронавірус у людей, пов'язаних з нічними клубами району Ітаєвон, в яких менше ніж тиждень тому виявили спалах COVID-19. Хвороба почала розповсюджуватися іншими містами.

Після пом'якшення карантину у Південній Кореї захворіли 119 людей, повідомляє Yonhap.

До теми У Сеулі влада відновлює карантин через новий спалах коронавірусу

У Сеулі виявили 69 випадків зараження. Натомість ще 23 хворих зафіксували у Кенгидо, 15 – в Інчхоні, 5 – в провінції Північний Чхунчонг, 4 – у Пусані. Ще по одному випадку зараження зареєстрували в провінціях: Північна Джолла, Південний Ксенсан і Чеджу.

Нагадаємо, що у районі "нічного життя" Сеула виявили спалах коронавірусу після того, як 29-річний хлопець, який побував щонайменше у 5 барах та клубах цього району, отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Тепер влада намагається відстежити можливих контактних осіб через транзакції кредитних карток, приховані камери та за даними мобільних операторів. 13 травня місто виявило 10 905 осіб, які могли бути у тій місцевості в зазначений період. 

Наприкінці квітня влада Південної Кореї послабила карантинні обмеження, але у зв'язку з ситуацією їх знову довелось посилити. 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус COVID-19 Південна Корея Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
5 травня , 13:55 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк
Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
3 травня , 07:40 Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
Юлія Девда
Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
30 квітня , 16:30 Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
Олександр Бевза