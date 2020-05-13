У Південній Кореї після пом'якшення карантину знову спалахнув COVID-19

У Сеулі продовжують виявляти коронавірус у людей, пов'язаних з нічними клубами району Ітаєвон, в яких менше ніж тиждень тому виявили спалах COVID-19. Хвороба почала розповсюджуватися іншими містами.

Після пом'якшення карантину у Південній Кореї захворіли 119 людей, повідомляє Yonhap.

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У Сеулі виявили 69 випадків зараження. Натомість ще 23 хворих зафіксували у Кенгидо, 15 – в Інчхоні, 5 – в провінції Північний Чхунчонг, 4 – у Пусані. Ще по одному випадку зараження зареєстрували в провінціях: Північна Джолла, Південний Ксенсан і Чеджу.

Нагадаємо, що у районі "нічного життя" Сеула виявили спалах коронавірусу після того, як 29-річний хлопець, який побував щонайменше у 5 барах та клубах цього району, отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Тепер влада намагається відстежити можливих контактних осіб через транзакції кредитних карток, приховані камери та за даними мобільних операторів. 13 травня місто виявило 10 905 осіб, які могли бути у тій місцевості в зазначений період.

Наприкінці квітня влада Південної Кореї послабила карантинні обмеження, але у зв'язку з ситуацією їх знову довелось посилити.

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