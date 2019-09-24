Пиво та шоколадне молоко можуть бути корисними після тренування

Після тренування важливо відновити водний баланс. Для цього окрім води, існує ряд напоїв, які впораються з завданням не гірше. Список може здатись дещо незвичним, але сподобається смаковими властивостями.

Якісне відновлення після тренування важливе, від цього залежить загальний результат від тренувань. Тому варто знати не лише, що їсти після фізичних навантажень, а й що пити для поповнення водного балансу, зазначають в Anywell.

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Шоколадне молоко

Шоколадне молоко містить у два рази більше вуглеводів, у порівнянні зі звичайним, а тому є ефективнішим для відновлення. Вуглеводи після тренування відновлюють м’язи, поповнюють запаси глікогену втраченого під час тренування.

Поєднавши білок і вуглеводи, ви отримаєте хороший комплекс для відновлення тонусу м’язів.

Університет Макмастера провів дослідження, результати якого свідчать, що шоколадне молоко ефективніше за воду, для боротьби зі зневодненням після фізичних навантажень у дітей.

Кокосова вода

Кокосова вода має дуже багато корисних властивостей для організму. Зокрема, кокосова вода має високий рівень антиоксидантів і поживних речовин.

Окрім того, кокосова вода корисна після тренувань завдяки високому вмісту електролітів – калію, магнію.



Кокосова вода зменшує ймовірність травмувань

Вишневий сік

Багатий антиоксидантами вишневий сік допоможе зменшити запалення, допомагає відновленню і функціонуванню м’язів.

Експеримент, проведений за участі марафонців, показав, що вишневий сік дійсно допомагає швидше відновлюватися і зменшує вірогідність травмувань.

Чай

Чашка чаю може бути кориснішою, ніж ви думаєте. Вчені кажуть, що і чорний, і зелений чай можуть сповільнити процес окислення (пошкодження клітин) під час фізичних навантажень та в період відновлення після тренування.

Як і вишневий сік, чай містить багато антиоксидантів, які допомагають зменшити біль і швидше відновити м’язову силу.

Спортсмени, які пили чай, мали вищий рівень антиоксидантів в організмі та нижчий рівень гормону кортизолу.

Пиво

Найнезвичніше бачити в цьому переліку – пиво. Однак, цей напій дійсно може допомогти відновитись після виснажливого тренування. А деякі дослідження свідчать, що люди, які помірно вживали пиво, були витривалішими на тренуваннях.

Експерименти за участі спортсменів також показали, що безалкогольне пиво може допомогти уникнути запалень після забігів.

Але варто пам'ятати, що алкоголь має здатність блокувати синтез білка в м'язах.

Люди, які вживають пиво, можуть бути витривалішими на тренуваннях