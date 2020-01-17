Пізній сніданок на вихідних може призвести до набору зайвої ваги

Всім подобається подовше відпочити у заслужені вихідні, й часто сніданок зміщується, а в декого навіть переростає в обід (бранч). Але виявилось, що занадто зміщений сніданок у вихідні дні може привести до набору ваги, навіть якщо ви споживаєте таку ж кількість калорій.

Вчені виявили, що люди, які у вихідні снідають пізніше на 3,5 години ніж у будні, мають ІМТ на 1,3 одиниці вище у порівнянні з тими, хто дотримується розпорядку дня, пише DailyMail з посиланням на NewScientist.

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Вчені стверджують, що порушення нормального режиму харчування може привести до утворення зайвого жиру навколо талії, тому що організм не звик до обробки їжі в цей час. Це відбувається через те, що циркадний ритм налаштовний на розщеплення їжі в конкретний період доби.

За словами фахівців, якщо людина харчується без конкретного розпорядку, це сильно вдаряє по метаболізму.

Дослідження показало, що чим більша різниця в часі між прийомами їжі в будні та вихідні дні, тим вища ймовірність того, що у студентів буде надмірна вага. Вчені запитали учасників дослідження, в який час вони зазвичай снідають, обідають і вечеряють в різні дні. Перше харчування після пробудження з запізненням 3,5 години у вихідні викликало найрізкіше збільшення ваги. Студенти, які харчувались так пізно, мали ІМТ на 1,3 одиниці вище, ніж учасники, які снідали приблизно в один і той же час.

Провідна дослідниця Марія Фернанда Зерон-Руджеро каже, що люди з надмірною вагою можуть використовувати час прийому їжі, як один з методів схуднення. Але вона зазначила, що обсерваційне дослідження мало обмеження, адже врахувати всі причини, які можуть ще впливати на вагу людини, насправді важко. Також Марія уточнила, що якщо співіснують дві обставини, то це не означає, що одна з них обов'язково викликала іншу.

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