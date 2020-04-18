Плакали разом з ним, – лікарі розповіли про одужання важкохворого пацієнта від COVID-19
В Чернівцях виписали пацієнта, який вилікувався від COVID-19. Для медиків він став символічним Еверестом через складність перебігу захворювання.
Про це у прямому ефірі нв 24 каналі розповіла лікар-інфекціоніст Чернівецької обласної клінічної лікарні Ольга Кобевко.
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Вона пояснила, що він перебував у лікарні 27 днів і постійно була негативна динаміка. Окрім цього, мав дуже багато супутніх патологій.
На жаль, ми не могли хоча би трошки покращити його стан. Багато в нас було консиліумів, де ми робили нові схеми та змінювали лікування. Й от нарешті отримали два негативних результати,
– повідомила Ольга Кобевко.
"Протягом тижня він вже почувався краще, то ж нарешті виписали його додому. Плакали разом з ним. Важко пояснити ті емоції, які вирують в середині", – додала Кобевко.
Яка ситуація з коронавірусом на Буковині?Цей регіон став першим місцем спалаху COVID-19 в Україну. Він досі утримує сумну першість за кількістю хворих інфекцією. Станом на ранок 18 квітня зафіксовані 840 випадків коронавірусу на Буковині, померли – 8 людей, одужали – 25.
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