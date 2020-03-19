Плаквеніл проти коронавірусу: Трамп заявив про ефективність препарату

Препаратом Плаквеніл (гідроксихлорохін) пропонують лікувати коронавірус Covid-19.

Лікарський препарат гідроксихлорогін, який продається під назвою Плагеніл, затвердили ще у 1955 році, нині він входить у перелік життєво необхідних та важливих препаратів. Під час лабораторних експериментів він виявився ефективним у боротьбі з коронавірусом, повідомляє Forbes.

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19 березня Дональд Трамп заявив, що препарат Плаквеніл стане доступним за рецептом у США. Він зауважив, що гідроксихлорогін показав "обнадійливі результати", але разом з тим розуміє, що лікування коронавірусу цим препаратом потребує подальших досліджень.

Плаквеніл (гідроксихлорогін) – що це за препарат? Це антималярійний препарат, який належить до групи імунодепресантів. Він зменшує активність імунної системи. Плаквеніл використовують для лікування артритів різної важкості, малярії, при хворобах шкіри та вовчанці.

9 березня у журналі Clinical Infectious Diseases з'явилося дослідження у якому йшлося про те, що препарат має хороший потенціал для боротьби з коронавірусом.

У лабораторному дослідженні взяло участь 36 пацієнтів. 20 пацієнтів – це експериментальна група, де добровольцям щодня вводили 600 мг Плаквенілу. Натомість решта 16 пацієнтів – контрольна група, яку лікували згідно з протоколом.

Згідно з дослідженням, на третій день 50% учасників, яких лікували лише Плаквенілом, отримали негативний результат на коронавірус. Натомість на шостий день негативний результат отримали вже 70%.

6 з 20 пацієнтів лікували за допомогою Плаквенілу у поєднанні з антибіотиком азитроміцином. Цікаво, що вони одужали ще швидше. Вже на третій день негативний результат на коронавірус отримали 83% учасників, а на шостий день одужали всі 100%.

Тим часом пацієнти з контрольної групи хворіли довше. На третій день захворювання одужали лише 6,3% учасників, а на шостий – 12,5%. Цікаво, що учасники контрольної групи були значно молодшими за тих учасників, які погодилися на експериментальне лікування. Середній вік контрольної групи становив 37 років, а експериментальної – 51 рік.

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Такі результати спонукали Міністра охорони здоров'я Франції провести розширене випробування. Лікарі погоджуються, що перш ніж рекомендувати таке лікування громаді, ефективність потрібно довести значно більшим дослідженням.

Також фахівці зазначили що вживання давно затверджених препаратів має переваги, адже усі побічні ефекти відомі давно.

Ціна на Плаквеніл в Україні становить від 500 гривень за упаковку.



Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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