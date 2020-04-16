Плаквеніл не лікує коронавірус, – китайські науковці
Антималярійний препарат Плаквеніл (гідроксихлорохін) не послаблює симптоми COVID-19 та не скорочує час одужання
Це неприємна новина для Дональда Трампа, який майже у кожному своєму виступі звеличує препарат за його "чудодійну дію" проти коронавірусної інфекції.
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Ліки вже використовуються в лікарнях різних країн світу як експериментальний препарат. Деякі з досліджень координуються Всесвітньою організацією охорони здоров'я, яку Дональд Трамп перестав фінансувати.
Вчені сподівалися, що препарат може працювати шляхом контролю імунної системи та допомагає у никнути цитокинового шторму. Через нього легені пацієнтів відмовляють.
Нове китайське дослідження
Китайські вчені розповіли, що гідроксихлорохін давали 75 хворим на COVID-19 в лікарнях, в контрольній групі перебувало таке ж кількість пацієнтів, які не отримували цих ліків.
Протягом двох-трьох тижнів лікарі оцінювали перебіг хвороби в обох групах. 85,4%, які отримували антималярійний препарат, вилікувалися від коронавірусу через 4 тижні.
У контрольній групі таких було 81,3% – не суттєва різниця. Однак у першій групі препарату не вдалося пом'якшити симптоми. Крім того, в учасників першої групи розвивалися ускладнення з серцем.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
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