З кожним роком пластичні операції стають дедалі популярнішими, зокрема серед українок. З якими естетичними недоліками боролися найбільше в Україні у 2019 році – читайте у матеріалі.

Журналісти редакції Здоров'я 24 поспілкувалися з українськими пластичними хірургами про те, які операції є найпопулярнішими серед українок, у якому віці найчастіше звертаються жінки до естетичних процедур та як найкраще обрати лікаря.

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Наразі складно порахувати скільки саме українців вдалися до пластичних операцій у 2019 році, адже чимало людей йдуть не лише в українські, а й у закордонні клініки пластичної хірургії. За штучною красою звертаються не лише жінки, а й чоловіки також. Таке співвідношення є близько 70% на 30%.

Найпопулярніші пластичні операції, які зробили українки у 2019 році

Мамопластика

Пластичний, естетичний та реконструктивний хірург Симулик Євген Володимирович розповів, що найчастіше пацієнти звертаються з бажанням збільшити груди, рідше – за підтяжкою, або реконструкцією молочних залоз після мастектомій (хірургічна операція з видалення молочної залози).



Процедура збільшення грудей є найпопулярнішою пластичною операцією в Україні / Фото: bangkokpost

Блефаропластика

Блефаропластика – пластика повік з метою естетичного омолодження. Показаннями до такого виду пластичної операції є нависання шкіри верхніх або нижніх повік, опущення нижніх куточків, або, так звані, "мішки під очима" та інші.

Ринопластика

Пацієнти звертаються до ринопластики не лише через естетичні зміни, а й функціональні показання. До прикладу, погане носове дихання може викликати хронічну легеневу недостатність тощо.

Ліпосакція

Так, метод корекції контурів тіла шляхом вакуумного видалення жирової тканини ліпосакція є не менш популярною процедурою в Україні.

Абдомінопластика

Абдомінопластика – це корекція або підтяжка живота, яку роблять жінки найчастіше через розтяжки на шкірі після народження дитини або різкого схуднення, зайву вагу, вікові зміни тощо.

Підтяжка обличчя та шиї

Операція з підтяжки обличчя та шиї допомагає скоректувати вікові зміни, а також боротися з наслідками втрати ваги. Показаннями до цього виду пластики є подвійне підборіддя, зайвий жир у зонах шиї та підборіддя, а також обвисла шкіра.

У якому віці найчастіше роблять пластичні операції

Пластичний хірург Олег Ткач розповів редакції Здоров'я 24, що найчастіше клієнти, які роблять пластичні операції, є середнього віку, але зараз все частіше записуються і після 60 років.



Найчастіше пластичні операції роблять жінки середнього віку / Фото: Istock

Як обрати лікаря і чи можна отримати відмову?

Лікарі зізнаються, що бувають випадки (крім медичних протипоказань), коли звертаються клієнти із завищеними сподіваннями, щоб розв'язати свої психологічні проблеми. У такій ситуації професійний пластичний хірург може відмовити людині у проведенні операції.

Як рекомендує Євген Симулик, у виборі пластичного хірурга обов'язково потрібно записатися до нього на очну консультацію, щоб познайомитися у реальності та скласти враження не лише про професійні якості, а й про загальнолюдські.

Пластичний хірург Євген Симулик “При виборі лікаря варто відвідати декількох спеціалістів, щоб порівняти та прислухатися до своєї інтуїції. Найкращий спосіб обрати хірурга – особисті рекомендації прооперованих ним реальних пацієнтів – "сарафанне радіо”.

Це підтвердив пластичний хірург Олег Ткач. За словами професіонала, треба обережно ставитися до рекомендацій у мережі, адже існує чимало розкручених брендів.

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