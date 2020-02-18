Пластир, який робить уколи: легкий спосіб загоїти рани

Хронічні рани складно лікувати, відтак для терапії використовують різні препарати, які не завжди допомагають побороти біль та загоїти рану.

Вчені пропонують використовувати пов'язку, схожу на пластир, пише New Atlas.

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Дія нового пластиру

Пов'язку оснащено крихітними голками, а активується вона за допомогою контролера, схожого на смартфон. За його "командою" голки вводять необхідні ліки глибоко у тканини. Вчені вважають, що пластир є ефективнішим, ніж медикаментозне лікування.

Знімати пов'язку не треба, а відтак, рану не доводиться подразнювати. Значною перевагою такого методу є те, що процедура безболісна. Дослідники вважають, нова технологія може допомогти у лікуванні ран, які важко гояться.



Новий пластир зможе гоїти навіть хронічні рани/Фото:Unsplash

Коли рана є хронічною

Рану вважають хронічною, якщо, попри відповідне лікування і достатні терміни, ознак загоєння немає. Зазвичай такі пошкодження не виникають внаслідок зовнішніх факторів. Причини їх виникнення криються всередині організму. У тканинах порушуються обмінні процеси, що призводить до їх пошкодження. Такі порушення метаболізму уповільнюють чи повністю припиняють процес загоєння рани.

Поширеними типами хронічних ран є: пролежні, трофічні виразки, синдром діабетичної стопи.

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