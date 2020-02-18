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Пластир, який робить уколи: легкий спосіб загоїти рани

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Новий пластир загоює хронічні рани / Unsplash

Хронічні рани складно лікувати, відтак для терапії використовують різні препарати, які не завжди допомагають побороти біль та загоїти рану.

Вчені пропонують використовувати пов'язку, схожу на пластир, пише New Atlas.

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Дія нового пластиру

Пов'язку оснащено крихітними голками, а активується вона за допомогою контролера, схожого на смартфон. За його "командою" голки вводять необхідні ліки глибоко у тканини. Вчені вважають, що пластир є ефективнішим, ніж медикаментозне лікування.

Знімати пов'язку не треба, а відтак, рану не доводиться подразнювати. Значною перевагою такого методу є те, що процедура безболісна. Дослідники вважають, нова технологія може допомогти у лікуванні ран, які важко гояться.


Новий пластир зможе гоїти навіть хронічні рани/Фото:Unsplash

Коли рана є хронічною

Рану вважають хронічною, якщо, попри відповідне лікування і достатні терміни, ознак загоєння немає. Зазвичай такі пошкодження не виникають внаслідок зовнішніх факторів. Причини їх виникнення криються всередині організму. У тканинах порушуються обмінні процеси, що призводить до їх пошкодження. Такі порушення метаболізму уповільнюють чи повністю припиняють процес загоєння рани.

Поширеними типами хронічних ран є: пролежні, трофічні виразки, синдром діабетичної стопи.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Медицина Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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