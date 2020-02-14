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Плазму крові людей, які одужали від коронавірусу, використовують для лікування хворих

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Ліки проти коронавірусу виготовляють з плазми крові людей, які побороли інфекцію / Unsplash

У Китаї фармацевтичні компанії збирають плазму крові людей, які одужали від коронавірусу, це допомагає лікувати критично хворих пацієнтів.

Фахівці використали плазму, яка містить сильнодіючі антитіла, для лікування понад 10 важко хворих пацієнтів, пише Bloomberg.

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Стан пацієнтів, яким було надано таке лікування, покращився упродовж 24 годин. У хворих зменшилося запалення, підвищився рівень кисню в крові.

Людей, які одужали, закликали, здавати кров.

Пацієнти, які одужали від коронавірусної пневмонії, будуть генерувати антитіла, які здатні вбивати вірус,
– йдеться у повідомленні фармкомпанії.

За відсутності вакцини та спеціальних препаратів використання цієї плазми є найефективнішим способом лікування інфекції та може значно зменшити кількість загиблих. 


Одужали від коронавірусу 7 080 осіб/Фото: Bloomberg

Що треба знати про коронавірус Covid–19

 
Коронавірус Covid–19 – що це?

Це новий член сім’ї коронавірусів, який ще не вивчений людством. Він походить від тварин, тому більшість інфікованих працювали на ринку, або купували там м’ясо чи морепродукти.

Вірус викликає пневмонію. Хворі мають кашель, лихоманку та утруднення дихання. При лікуванні не ефективні ні антибіотики, ні противірусні препарати. У лікарні хворим можуть підтримувати життєдіяльність легенів та інших органів, але одужання залежить від їх імунної системи.

Національна комісія з охорони здоров’я Китаю підтвердила, що вірус зазвичай передається від одної людини до іншої.

Останні дані про поширення вірусу

  • Станом на 14 лютого, від китайського коронавірусу померли 1 383 осіб з 64 441 інфікованих.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям. 
  • В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився, втім двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері "Diamond Princess".
  • До Китаю тимчасово припинили групові тури.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.
  • 11 лютого громадян України повинні були евакуювати з Уханю, втім евакуація не відбулась.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Китай Медицина Здоров'я Лікування
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