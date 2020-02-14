Плазму крові людей, які одужали від коронавірусу, використовують для лікування хворих

Це новий член сім’ї коронавірусів, який ще не вивчений людством. Він походить від тварин, тому більшість інфікованих працювали на ринку, або купували там м’ясо чи морепродукти.

Вірус викликає пневмонію. Хворі мають кашель, лихоманку та утруднення дихання. При лікуванні не ефективні ні антибіотики, ні противірусні препарати. У лікарні хворим можуть підтримувати життєдіяльність легенів та інших органів, але одужання залежить від їх імунної системи.

Національна комісія з охорони здоров’я Китаю підтвердила, що вірус зазвичай передається від одної людини до іншої.