Дешеві ПЛР-тести на COVID-19 готові виготовляти в Україні, але – на це нема грошей
В Україні готові виробляти тести ПЛР, щоб визначати коронавірус. Причому вони б обійшлися державі значно дешевше, ніж куплені за кордоном. Але держава ці тести не замовляє.
Виробляти дешевші за закордонні тести ПЛР готові в Інституті молекулярної біології та генетики. Про це в ефірі hromadske говорив Сергій Дзядевич, доктор наук та заступник директора цієї установи.
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Що відомо про тести ПЛР українського виробництва
Дзядевич розповів наступне:
- Український тест ПЛР для виявлення коронавірусу розробили ще у січні 2020.
- Наприкінці січня його зареєстрували.
- Процесом займався не сам Інститут, а спільно з РНБО, яка усіляко сприяла фінансуванню проєкту.
- Однак наразі надійшли лише 350 тисяч гривень від Академії наук, а в Україні й надалі використовують дорогі закордонні тести.
Наш Інститут разом з РНБО проводили розрахунки, і наші тести, звісно, дешевші на 30 – 40% за ті, що є на ринку. Перевага в тому, що ці тести виробляють у нас, їх не треба доставляти звідкись,
– наголосив науковець.
Один тест українського виробництва коштує приблизно 250 гривень. Закордонні аналоги удвічі дорожчі: "На той момент, коли розраховувалось, коштували 400 – 450 гривень".
Чому тести досі не роблять в Україні
Дзядевич пояснив, що без укладання договору та отримання грошей вони не можуть розпочати робити тести: для початку процесу потрібні реагенти, а реагенти треба купити.
Що таке ПЛР-тест? ПЛР (PCR) – це полімеразна ланцюгова реакція. Тобто, такий метод у молекулярній біології, завдяки якому можна збільшити незначну кількість бажаного ДНК у матеріалі (пробі), а отже і підтвердити його наявність.
Відповідно, ПЛР-тест на COVID-19 виявляє у, наприклад, слині людини ДНК коронавірусу SARS-CoV-2.
На противагу ПЛР-тесту, експрес-тест (швидкий) шукає лише антитіла, які імунна система організму виробила у боротьбі зі збудником. Ці антитіла з'являються далеко не одразу після інфікування і можуть бути схожі на антитіла до інших збудників.
Коронавірус в Україні вже зафіксували у майже восьми сотень людей. Усі новини про коронавірус в Україні та світі – в матеріалі 24 каналу.
Коротко про різницю між експрес-тестом та тестом ПЛР / Інфографіка 24 каналу
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