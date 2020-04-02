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Дешеві ПЛР-тести на COVID-19 готові виготовляти в Україні, але – на це нема грошей

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Тест ПЛР можуть виробляти в Україні / Ілюстративне фото (pixabay)

В Україні готові виробляти тести ПЛР, щоб визначати коронавірус. Причому вони б обійшлися державі значно дешевше, ніж куплені за кордоном. Але держава ці тести не замовляє.

Виробляти дешевші за закордонні тести ПЛР готові в Інституті молекулярної біології та генетики. Про це в ефірі hromadske говорив Сергій Дзядевич, доктор наук та заступник директора цієї установи.

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Що відомо про тести ПЛР українського виробництва

Дзядевич розповів наступне: 

  • Український тест ПЛР для виявлення коронавірусу розробили ще у січні 2020.
  • Наприкінці січня його зареєстрували.
  • Процесом займався не сам Інститут, а спільно з РНБО, яка усіляко сприяла фінансуванню проєкту. 
  • Однак наразі надійшли лише 350 тисяч гривень від Академії наук, а в Україні й надалі використовують дорогі закордонні тести.

Наш Інститут разом з РНБО проводили розрахунки, і наші тести, звісно, дешевші на 30 – 40% за ті, що є на ринку. Перевага в тому, що ці тести виробляють у нас, їх не треба доставляти звідкись,
– наголосив науковець.

Один тест українського виробництва коштує приблизно 250 гривень. Закордонні аналоги удвічі дорожчі: "На той момент, коли розраховувалось, коштували 400 – 450 гривень".

Чому тести досі не роблять в Україні

Дзядевич пояснив, що без укладання договору та отримання грошей вони не можуть розпочати робити тести: для початку процесу потрібні реагенти, а реагенти треба купити.

Що таке ПЛР-тест? ПЛР (PCR) – це полімеразна ланцюгова реакція. Тобто, такий метод у молекулярній біології, завдяки якому можна збільшити незначну кількість бажаного ДНК у матеріалі (пробі), а отже і підтвердити його наявність.

Відповідно, ПЛР-тест на COVID-19 виявляє у, наприклад, слині людини ДНК коронавірусу SARS-CoV-2.

На противагу ПЛР-тесту, експрес-тест (швидкий) шукає лише антитіла, які імунна система організму виробила у боротьбі зі збудником. Ці антитіла з'являються далеко не одразу після інфікування і можуть бути схожі на антитіла до інших збудників.

Коронавірус в Україні вже зафіксували у майже восьми сотень людей. Усі новини про коронавірус в Україні та світі – в матеріалі 24 каналу. 

Тести
Коротко про різницю між експрес-тестом та тестом ПЛР / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олесь Друкач
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини України Новини Здоров'я Здоров'я Медицина
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