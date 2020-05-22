Як сходити на пляж та не підхопити COVID-19

Зовсім нещодавно головний санлікар країни Віктор Ляшко анонсував відкриття пляжного сезону в Україні. Вочевидь, що краще таки залишатися вдома, але якщо все ж збираєтесь навідатися на пляж – варто розуміти, що COVID-19 нікуди не зник і методів профілактики дотримуватися варто.

Якщо хочете відправитися до найближчої берегової лінії та зануритися у воду, варто турбуватися і про людей довкола, пише Bustle.

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Так, поки що немає жодних даних про те, що коронавірус може передаватися через воду. Але варто пам'ятати, що пляж – це насамперед громадське місце.

Експерти наголошують на тому, що не варто робити пляж місцем проведення групової вечірки чи події. Проводьте свій час з родиною або найближчими людьми, адже чим менша компанія – тим краще.

Оберіть час, коли на пляжі найменше людей – наприклад, ранок або пізній вечір.

Варто уникати використання громадських приміщень, таких як туалети, ширми тощо. Адже вони можуть бути гніздом COVID-19.

Дотримуйтеся соціальної дистанції з іншими людьми щонайменше у 2 метри.

Не варто йти на пляж на весь день. Йдіть на берегову лінію заради того, щоб поплавати – не плануйте розкладати рушник і засмагати після цього.

Дезінфікувати руки досі необхідно, тому носіть з собою антисептик. Якщо потрібно намаститися кремом для засмаги, переодягнутися чи витертися – обробіть спершу руки. Не забувайте про зволожуючий крем, адже солона вода та спирт можуть сильно висушити шкіру.

Не забувайте про обережність та не нехтуйте правилами профілактики. Не торкайтеся руками до обличчя та поверхонь, до яких часто торкаються інші люди.

Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу