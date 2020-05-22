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Як сходити на пляж та не підхопити COVID-19

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Пляжний сезон 2020 – правила відпочинку на морі після карантину
Профілатика коронавірусу на пляжі / Unsplash

Зовсім нещодавно головний санлікар країни Віктор Ляшко анонсував відкриття пляжного сезону в Україні. Вочевидь, що краще таки залишатися вдома, але якщо все ж збираєтесь навідатися на пляж – варто розуміти, що COVID-19 нікуди не зник і методів профілактики дотримуватися варто.

Якщо хочете відправитися до найближчої берегової лінії та зануритися у воду, варто турбуватися і про людей довкола, пише Bustle.

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Так, поки що немає жодних даних про те, що коронавірус може передаватися через воду. Але варто пам'ятати, що пляж – це насамперед громадське місце. 

  • Експерти наголошують на тому, що не варто робити пляж місцем проведення групової вечірки чи події. Проводьте свій час з родиною або найближчими людьми, адже чим менша компанія – тим краще.
  • Оберіть час, коли на пляжі найменше людей – наприклад, ранок або пізній вечір. 
  • Варто уникати використання громадських приміщень, таких як туалети, ширми тощо. Адже вони можуть бути гніздом COVID-19.
  • Дотримуйтеся соціальної дистанції з іншими людьми щонайменше у 2 метри.
  • Не варто йти на пляж на весь день. Йдіть на берегову лінію заради того, щоб поплавати – не плануйте розкладати рушник і засмагати після цього. 
  • Дезінфікувати руки досі необхідно, тому носіть з собою антисептик. Якщо потрібно намаститися кремом для засмаги, переодягнутися чи витертися – обробіть спершу руки. Не забувайте про зволожуючий крем, адже солона вода та спирт можуть сильно висушити шкіру. 
  • Не забувайте про обережність та не нехтуйте правилами профілактики. Не торкайтеся руками до обличчя та поверхонь, до яких часто торкаються інші люди.

Профілактика коронавірусу: як не захворіти

Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Профілактика захворювань Відпочинок Чорне море Лікування
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