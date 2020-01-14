У Тернополі спалах вірусної пневмонії: троє людей померли

Тернопільські лікарні зафіксували спалах вірусної пневмонії. У 2-й міській лікарні лежать понад 50 пацієнтів з вірусною пневмонією. П'ятеро людей у реанімації, а троє уже померли.

Про це повідомляє ТСН. Зазначається, що хворі почали масово звертатися за допомогою у медичні заклади після Нового року. У пацієнтів в лікарнях є однакові симптоми – на початку піднімається температура, яку складно збити, і з'являється кашель.

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Лікар-пульмолог Алла Пастернак закликає при перших проявах симптомів пневмонії – відразу звертатися до лікарів, щоб вчасно розпочати лікування. Без спеціалізованої допомоги, хвора людина може "згоріти" за кілька днів.

Раніше такі пневмонії виникали у людей, коли 10 років тому в Україні була епідемія свинячого грипу.

В коментарі для УНІАН директор міської лікарні №2 Ростислав Левчук повідомив, перший пацієнт помер ще в середині грудня, його доставили у важкому стані з райлікарні. Чоловіку було 45 років. Ще двоє померли на початку січня, обидва – працездатного віку.

Директор лікарні додав, що пацієнти, які померли, поступили в лікарню на 5-10-й день перебігу хвороби із запущеними формами.

Ось учора до нас поступив 36-річний чоловік, він місяць не звертався за кваліфікованою допомогою, можете уявити, в якому він стані. Також поступило до нас двоє медиків, зокрема акушерка. Теж займалися самолікуванням,

– додав Ростислав Левчук.

Наголосимо, у Україні в період з 31 грудня по 14 січня вже зафіксовано 5 смертей від ускладнень свинячого грипу! Жоден з померлих не був вакцинований. Наголошуємо, найкраща профілактика грипу — це щорічна вакцинація.

Вірусна пневмонія – що це? Причиною пневмонії є вірусна інфекція. Найбільш небезпечними в плані виникнення вірусних пневмоній є такі, як вірус грипу і кору. Найефективніший захист від них — це вакцинація.

Симптоми пневмонії

– висока температура, яка стабільно тримається;

– погіршенням загального стану;

– втрата апетиту;

– часте дихання, виникає задишка;

– слабкість, млявість, зниження активності;

– кашель різної інтенсивності.

Профілактика пневмонії

Ефективним методом профілактики пневмонії у дітей та дорослих є планова вакцинація, а також заходи для зміцнення імунітету – стежити за збалансованим харчуванням, дотримуватися правил особистої гігієни.

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