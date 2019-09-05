По слідах Супрун чи в обхід: що планує нова міністерка МОЗ Скалецька

4 вересня нова очільниця Міністерства охорони здоров’я Зоряна Скалецька вперше вийшла до журналістів. Під час годинної пресконференції вона розповіла про плани та пріоритети.

Зала переповнена журналістами, більше десятка камер та спалахів фотокамер. Звітувати поки немає про що, проте за короткі 2 дні від офіційної дії її повноважень нова міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька вже визначила основні цілі та пріоритети. То ж, які питання вважають першочерговими у новій команді МОЗу? На які зміни чекати у медичній реформі? Чи буде запроваджена страхова медицина? Про найважливіше читайте у матеріалі 24 каналу.

Читайте також: Радуцький не збирається очолювати МОЗ через 3 місяці

Про попередників та реформу первинної і вторинної ланок медицини



Міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька/ Фото Getty Images



Багато було зроблено змін, в сторону реформування, щоб українці були забезпечені медичною допомогою та охороною здоров'я,

– саме так охарактеризувала хороші наслідки роботи Уляни Супрун новообрана міністерка Зоряна Скалецька.

Зокрема, відзначає "дуже добре пропрацьованим" питання вчасної закупівлі вакцини, яке було одним із найважливіших у минулому уряді, проте зазначає: "Потрібно займатися питання вакцинації дорослих, тобто увага буде на тому, щоб знайти можливості забезпечити й доросле населення".

Згадала пані міністр і про ефективну роботу держпідприємства "Медичні закупівлі України", що вже сьогодні повноцінно працює.

"Нині у нас є створене ДП (Державного підприємства "Медичні закупівлі України" – Прим. авт.), є переказані гроші на ліки за 2018 та 2019 роки. Будемо відпрацьовувати цю ситуацію і повідомляти, тільки ми зрозуміємо як це все постачати в Україну".

Зоряна Скалецька вважає недоцільним ставити терміни підписання декларацій з сімейним лікарем.

"Оскільки у нас є різні регіони, в яких немає ані фельдшера, ані лікаря, ані амбулаторії і доступ досить ускладнений. Але сьогодні перед Нацслужбою здоров'я поставлено завдання розробити модель, як фінансувати роботу лікарів, які будуть хоча б раз на тиждень доїжджати в такі регіони/населені пункти".

Зоряна Скалецька “ Необхідно, аби все населення України, а не 28 мільйонів (пацієнти, що підписали угоди з сімейними лікарями – ред.), мало доступ до лікаря первинної ланки. Це – одне з першочергових завдань, і нині є ідеї, як це можна зробити. Я вже провела наради з Національною службою здоров'я, ми проговорили те, що вони готують обрахунки, щоб це провести ”

При цьому, Зоряна Скалецька сподівається, що до кінця року буде проведений перепис населення і в такий спосіб можна буде оцінити, скільки реально пацієнтів підписали декларації.

Друге питання стосується зарплати лікарів: в одних закладах вона висока, а в інших вона, за тієї ж кількості підписаних декларацій, становить 5-6 тисяч гривень, як було раніше. Ми маємо захистити наших лікарів шляхом встановлення певного стійкого відсотка в межах тарифу.

"Запуск реформи другої ланки буде відбуватися не з 1 січня, а щонайменше з 1 квітня, якщо тільки не буде змінено бюджетне законодавство", – коротко сказала Зоряна Скалецька.

За її словами, при реформі "вторинки" будуть враховуватися результати пілотного проєкту в Полтавській області.

"Пілот" в Полтавській області буде масштабуватися на всю "вторинку". Збережеться система фінансування 60/40, де 60% це субвенція, а 40% – випадки лікування",

– зауважила вона.

Дізнайтеся більше про нову очільницю МОЗ Зоряну Скалецьку

Реформа екстреної допомоги

Пані Зоряна акцентує увагу на пріоритетності "відпрацювання питання екстреної допомоги". Попри те, що реформа триває з 2012 року, але досі залишаються відкритими питання маршрутизації, диспансеризації та наявність відділень інтенсивного лікування належної мережі.



Міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька / Фото Голос Одеси

Інформування громадськості велося тільки в частині наповненості бригад лікарями і парамедиками, є певні напрацювання щодо перехідного періоду.

"Але хай скільки ми будемо проводити навчання і наповнювати бригади, для мене зараз є більш важливим не те, чи машина приїде, а куди вона завезе. Тому що ми не маємо мережі, куди ми можемо везти пацієнта, ми не маємо нормальної диспансеризації. Так, це важливо, чи парамедики будуть у машині і чи ми їх навчимо, але якщо ми будемо тільки про це дбати, і тільки на це кидати свої ресурси і гроші, то у нас налагодженої роботи екстреної допомоги не буде. Тому ми подивимося, що є, подивимося, що нам пропонують іноземні держави, які хочуть надати нам допомогу, але це не є ключовим і єдиним".

Очільниця МОЗ зазначили, що основна робота зараз буде вестися з місцевою владою щодо мережі відділень інтенсивної терапії та лікарень, бо без цього всі ці розмови про парамедиків не мають сенсу.

"Я мала перемовини з міністром інфраструктури стосовно того, що ми будемо разом відпрацьовувати. Які потрібно зробити, щоб ми могли виконувати наші плани".

Як буде розвиватись трансплантація

Питання трансплантації органів все ще викликає суперечки в Україні.

Я вже говорила з Мінфіном, говорила з нашими фахівцями – ми цього тижня вже проводимо нараду і робимо все, насправді, щоб до кінця року підготувати і не відтерміновувати закон. Потрібно відпрацювати питання і щодо реєстрів, і координаторами трансплантацій, але ідеї і готовність це втілювати є, тож я сподіваюсь на підтримку,

– зазначила міністерка і наголошує на злагодженій роботі щодо цього питання.

Перспективи страхової медицини

Метою реформи охорони здоров'я є запровадження змін у фінансуванні медичних послуг, а відтак формування ринкової системи надання послуг. Зокрема, партія "Слуга народу" у передвиборчому маніфесті зафіксувала плани на запровадження системи обов'язкового медичного страхування. То ж як страхування буде поєднуватися з реформою вторинної ланки та екстреної допомоги, що вже запроваджена?

Зоряна Скалецька “ У нас сьогодні немає ні ресурсів, ні часу, ні можливості робити якісь зміни. Якщо ми говоримо про страхування, то ми як побачимо законопроєкт, то звичайно матимемо певні виклики для інтегрування ”.

"Вчора запитала Національну службу здоров'я, чи вони готові до моделювання ситуації, як би це мало інтегруватись. На сьогодні вони більше працювали в контексті контрактування та оплати послуг, взаємодії зі страховою системою ще не розглядали. Скоріше вони думають так, щоб цього не було".

Також читайте: Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують

Очільниця хоче побачити та проаналізувати модель законопроєкту, проте нині запровадження медичного страхування залишається лише словами без повного змісту.

Систему страхування, якщо і будуть впроваджувати, то її буде впроваджувати парламент своїм законом.

"Наскільки мені відомо, з останніх розмов, які з'явилися в дискусіях влітку по законопроєктах зі страхування, розглядався такий варіант, що населення не повинно буде платити. Принаймні в основній частині для малозабезпечених, тих хто живе за межею бідності і так далі.

Тобто там лишається незначний відсоток для певного приватного страхування, але не платежів з кишені", – підсумувала пані міністр.

Міжнародні протоколи лікування

Протокол – це інструкція для лікаря, документ, в якому зібрані настанови для лікування конкретної хвороби. Тобто лікар не мусить (і не має права) щоразу винаходити велосипед – є перевірені способи діагностики і лікування, які довели свою ефективність.

Ще одна важлива функція клінічних протоколів – своєрідний юридичний захист. І саме тут нове керівництво вбачає проблему:

Сьогодні лікарі мають запит на збільшення правого захисту при застосуванні міжнародних протоколів – зауважила очільниця. – Є певні правові ризики.

Вона також заявила, що медичні протоколи інших країн будуть надалі доступними для українських лікарів.

Легалізація медичного канабісу: бути чи не бути?

Міністерка заявила, що питання легалізації будуть й надалі обговорювати.

Зоряна Скалецька “ Якщо ми говоримо про законопроєкт, котрий був у Верховній Раді, то по ньому є досить багато питань, чи виходить він за ціль заявлену про медичне застосування. Наскільки мені відомо, серед депутатів фракції "Слуги народу" є свої ідеї щодо цього питання. Тому, можливо, ми побачимо новий законопроєкт ”.

Згадала нова очільниця про низьку тривалість життя та народжуваність, здоров'я дітей, підтримку інклюзії та психологічний захист ветеранів. Ці питання наразі потребують більше конкретних відповідей, рішень, чітких механізмів запровадження, про які, на жаль, Зоряна Скалецька поки не розповіла.

Автор: Уляна Верстюк

Цікаво: Супрун дала поради новій міністерці Скалецькій

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.