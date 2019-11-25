Побічна дія вакцинації: коли можлива та як проявляється

Питання вакцинації турбує багатьох батьків. Особливо, питання можливої побічної реакції на щеплення. Як діяти, якщо після вакцинації у дитини з'явилася температура чи інші тривожні симптоми.

Чого ж чекати після щеплення та як запобігти побічній реакції, розповіла сімейна лікарка Оксана Карназей.

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Важливо розуміти, що побічні дії трапляються досить рідко, а те, що називають "побочкою" – це звичайні реакції на щеплення. Вони не несуть загрози і проходять самостійно без лікування.

Які реакції можна чекати після щеплення

Підвищення температури тіла – зазвичай до 38,5, з'являється в той самий або на наступний день після щеплення. Досить поширена реакція.

Біль та припухлість в місці введення.

Капризність, плаксивість, проблеми зі сном, погіршення апетиту.

Подібні реакції у дітей бувають часто. Вони можуть виникати у зв'язку з неприємними відчуттями і через стрес від пережитого.

Послаблення стулу. Зазвичай буває після ОПВ або ротавірусної вакцини.

Після КПК (вакцина від кору, свинки та краснухи) температура і висипка з'являються не відразу, а на 7-10 день.

Що робити якщо з'явилися реакції

Не панікувати

При температурі і неспокої можна дати парацетамол або ібупрофен.

Почекати, зазвичай все проходить за декілька днів.

Чого точно не слід робити

Давати протиалергійні засоби, гомеопатію

Ізолювати дитину від зовнішнього світу на декілька днів, а то й тижнів

Класти компреси, примочки, капусту, грілки, викачувати яйцем місце уколу.



Не слід боятися реакцій на вакцинацію

Як запобігти появі реакції

На жаль, ніяк.

Прийом антигістамінних за тиждень до щеплення ніяк не впливає.

Виробник не має значення.

Відсутність реакції на попереднє щеплення не гарантує такого самого перебігу і наступного разу (і навпаки).

Здача аналізів, імунограми перед щепленням не допоможе уникнути температури.