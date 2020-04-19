Побороти коронавірус і одужати змогла 95-річна жінка з Маріуполя
У Донецькій області 18 квітня двоє жінок змогли повністю одужати від коронавірусу, а їхні повторні тести вірусу в організмі не показали. Цікаво, що жінкам, яким вдалося перебороти хворобу, 95 і 78 років.
За 18 квітня у Донецькій області 2 випадки одужання і 1 захворювання, розповів у своєму фейсбуці голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.
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95-річна жінка мешкає у Маріуполі Донецької області, а 78-річна – у Дружківці. Натомість новий випадок підтвердився в іншої 59-річної мешканки Маріуполя. Наразі стан її здоров'я стабільний.
Закликаю усіх жителів Донеччини дбати про своє здоров'я та безпеку оточуючих, дотримуватися правил карантину і не виходити з дому без нагальної потреби,
– наголосив Павло Кириленко.
Що відомо про коронавірус у Донецькій області?Станом на 19 квітня у Донецькій області підтверджено вже 16 випадків захворювання на коронавірус. Саме на Донеччині найбільша в Україні частка тих, хто одужав після хвороби – більш як кожен третій або 6 з 16. Втім є на території області й 1 летальний випадок.
Як проходить захворювання на коронавірус / інфографіка 24 каналу
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