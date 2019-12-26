Побороти рак: новий спосіб діагностує злоякісні клітини по одній молекулі

Для злоякісних клітин характерні певні мутації, які дозволяють їм швидко розмножуватися й уникати реакції імунної системи. Вчені пропонують нову методику, яка виявляє злоякісні клітини в мікроРНК — невеликих молекулах.

Дослідники з університету Ілінойса, про роботу яких розповідає Phys.org, представили новий метод діагностики раку.

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Дослідники вважають, що клітини мікроРНК є ідеальним біомаркером для виявлення раку. Аналіз цих молекул нерідко використовується при рідкій біопсії — експериментальної діагностики раку по невеликому зразку крові.



Діагностика можлива всього по одній молекулі/Фото: Unsplash

Новий метод, який пропонують вчені, поєднує чутливість і вибірковість, тобто виявляє навіть невеликі концентрації злоякісних мікроРНК, не реагуючи на нормальні.

Домогтися такого ефекту вдалося завдяки сполученню молекулярних зондів з датчиком на фотонному кристалі. Кожен зонд заточений під взаємодію з певною мікроРНК. Вступивши з нею в контакт, молекула скидає захисний ковпачок і зв'язується з датчиком. В результаті генерується сигнал, специфічний для різних видів мікроРНК.

Метод дозволяє не тільки діагностувати хворобу, а й надалі стежити за її розвитком і реакцією на терапію. Крім того, діагностика набагато швидше багатьох інших методів – достатньо кількох годин.

Його вже успішно випробували на двох мікроРНК — маркери раку простати. Автори сподіваються, що спосіб можна буде адаптувати й для інших онкологічних захворювань та сподіваються, що в майбутньому метод стане основою для простого діагностичного приладу, який можна встановити в безлічі клінік.