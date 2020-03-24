Почали тестування ліків проти ускладнень коронавірусу

Канадські вчені почали дослідження із застосування протизапального препарату колхіцин для зниження ризику легеневих ускладнень і смерті, пов'язаних з новим коронавірусів.

У декількох пацієнтів з коронавірусом виникають серйозні ускладнення через сплеск активованих імунних клітин у легенях, його називають "цитокіновий шторм". У цьому стані імунна система надмірно реагує і пошкоджує легеневу тканину, що призводить до гострої дихальної недостатності, повідомляє medicalxpress.

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Команда на чолі з Жаном-Клодом Тардіф, директором дослідницького центру "Монреальського інституту серця", сподівається, що препарат колхіцин буде працювати для зменшення виробництва імунних клітин.

Якщо дослідження виявиться успішним, ліки, які вже використовується для лікування подагри і перикардиту (запалення серцевої мембрани), які доступними і недорогими, можуть стати інструментом в боротьбі з пандемією коронавірусу.



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Жан-Клод Тардіф повідомив, що сподівається дізнатися, чи ефективний колхіцин для пацієнтів з коронавірусів протягом трьох місяців.

Підтримка досліджень

На прес-конференції прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про виділення 192 мільйонів канадських доларів (132 мільйони доларів США) для фінансування розробки й виробництва вакцин в Канаді, а також про декілька партнерських відносинах з фірмами для прискорення клінічних випробувань вакцин і препаратів для лікування коронавірусу.

Станом на 24 березня в Канаді зафіксували 2088 випадів коронавірусу і 25 смертей.



Симптоми коронавірусу / інфографіка 24 каналу

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