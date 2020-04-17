Почалися дослідження гімсілумабу на пацієнтах з важкою формою COVID-19
В рамках клінічного дослідження BREATHE університетська клініка Темпл почала лікувати першого пацієнта з важкою формою коронавірусу за допомогою гімсілумабу.
Препарат може допомогти знизити смертність від коронавірусу, повідомляє пресслужба клініки Темпл.
До теми Якими ліками пропонують лікувати коронавірус: перелік
Гімсілумаб протестували в численних неклінічних дослідженнях і двох попередніх клінічних дослідженнях. Окрім того, було ще дослідження на здорових добровольцях – це все для того, щоб впевнитися у безпеці препарату.
Пояснимо, що раніше вчені провели рандомізоване дослідження під час якого виявили, що GM-CSF може сприяти клінічному погіршенню хворих з коронавірусом.
Відтак, повернімося до дії гімсілумабу. Оскільки його дія спрямована на GM-CSF, дослідники вважають, що препарат може допомогти уникнути критичного стану у пацієнтів з COVID-19.
Вчені проведуть багатопрофільне клінічне дослідження, у якому візьмуть участь 270 пацієнтів з коронавірусом, з урахуванням хворих з гострим пошкодженням легенів та ГРДС.
Добровольців рандомізують на дві групи – одні отримуватимуть препарат, а інші плацебо. Одного пацієнта вже почали лікувати за допомогою гімсілумабу.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
Коронавірус у Німеччині: захворюваність пішла на спадсьогодні , 10:48
-
Коронавірус в Україні: статистика та кількість зараженихсьогодні , 13:31
-
COVID-19 у Києві: захворіли вже 705 людейсьогодні , 12:17
-
У Києво-Печерській лаврі виявили нових 7 випадків захворювання на COVID-19сьогодні , 12:36
-
В Україні за останню добу понад 500 нових хворих на COVID-19сьогодні , 09:34
-
Спалах коронавірусу в Білорусі: хворих вже більше, ніж в Українісьогодні , 14:25