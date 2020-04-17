Почалися дослідження гімсілумабу на пацієнтах з важкою формою COVID-19

В рамках клінічного дослідження BREATHE університетська клініка Темпл почала лікувати першого пацієнта з важкою формою коронавірусу за допомогою гімсілумабу.

Препарат може допомогти знизити смертність від коронавірусу, повідомляє пресслужба клініки Темпл.

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Гімсілумаб протестували в численних неклінічних дослідженнях і двох попередніх клінічних дослідженнях. Окрім того, було ще дослідження на здорових добровольцях – це все для того, щоб впевнитися у безпеці препарату.

Гімсілумаб – що це? Гімсілумаб – це повністю людське моноклональне антитіло, орієнтоване на гранулоцитарний макрофаг-колонієстимулюючий фактор ( GM-CSF), який, як вважають, є ключовим фактором гіперзапалення легенів.

Пояснимо, що раніше вчені провели рандомізоване дослідження під час якого виявили, що GM-CSF може сприяти клінічному погіршенню хворих з коронавірусом.

Відтак, повернімося до дії гімсілумабу. Оскільки його дія спрямована на GM-CSF, дослідники вважають, що препарат може допомогти уникнути критичного стану у пацієнтів з COVID-19.

Вчені проведуть багатопрофільне клінічне дослідження, у якому візьмуть участь 270 пацієнтів з коронавірусом, з урахуванням хворих з гострим пошкодженням легенів та ГРДС.

Добровольців рандомізують на дві групи – одні отримуватимуть препарат, а інші плацебо. Одного пацієнта вже почали лікувати за допомогою гімсілумабу.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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