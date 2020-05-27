Початок дачного сезону: як захистити свої суглоби і спину та що робити при запаленні

З початком дачного сезону багатьом людям доводиться виконувати масу фізичної роботи. Така праця може зрівнятися з повноцінним тренуванням у спортзалі. Відтак важливо подбати про те, щоб захистити свої суглоби і спину, і знати, що робити у випадку їх травмування.

Найчастіше дачники стикаються з болями у спині та шиї. Для того, щоб уникнути проблем зі здоров’ям, треба дотримуватися простих порад і знати, що робити при запаленні.

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Як захистити суглоби: прості поради

Перед працею зробіть розминку

Перед початком садово-городньої роботи рекомендуємо зробити розминку. 5 хвилин легких вправ допоможуть уникнути побутових травм і зберегти хребет здоровим.

Для розминки можна зробити кілька плавних поворотів голови у сторони, кругові рухи ногами і руками, щоб розім’яти тазостегновий суглоб, плечовий і колінний.

Не забувайте розтягувати м’язи також після фізичної праці.



Зробіть розминку перед працею / Фото: Freepik

Мінімізуйте навантаження на суглоби

Уникайте діяльності, яка напружує суглоби або посилює біль.

Наприклад, відкрити щільну кришку може бути складно, якщо у вас артрит руки. Легше це буде зробити, якщо накрити банку тканиною і повернути кришку рухом плеча.



Уникайте діяльності, яка напружує суглоби / Фото: Getty Images

Перерви у роботі

Не затримуйтеся в одній позиції занадто довго. До прикладу, кожні 30 хвилин робіть вправи, розтягуйтеся. Такі легкі тренування розвантажать м’язи і знімуть втому.

Просіть про допомогу

Зверніться за допомогою до членів родини або друзів, повідомте їх про те. Особливо, коли знаєте, що вас турбують болі у спині або ж суглоби.



Повідомте близьких про ваш біль / Фото: Getty Images

Тримайте спину рівно

Оскільки на городі доводиться чимало разів згинати спину - треба пам’ятати, що тоді у попереку збільшується навантаження. Дачникам відоме відчуття, коли вони нахилилися, щоб взяти щось в руки, але неочікувано “прострілював” різкий біль.

Пам’ятайте, що варто тримати спину прямо і не згинати її. Як варіант, виконуючи певні роботи, можна присідати – це допоможе уникнути перенавантаження на спину.

Що робити, якщо болять суглоби

Термінологія

Якщо болять суглоби, частіше за все це свідчить про появу запального процесу, який називається артритом. Якщо запалення відбулося у кількох суглобах - це поліартрит.

Остеоартроз - хронічне захворювання суглобів, якому притаманне поступове ушкодження структури суглобового хряща із подальшими змінами в кістках і зв’язках, синовіальній оболонці. Найчастіше цим хворіють люди після 40-50 років.

Запальний процес у суглобах: симптоми

біль у суглобах після навантаження;

порушення рухливості суглоба;

біль в суглобі при русі;

набряк та деформація суглоба;

почервоніння в ділянці;



Під час фізичної праці тримайте спину рівно і не згинайте її / Фото: Getty Images

Як лікувати запалення суглобів

1. При лікуванні остеоартрозу. За протоколом лікування рекомендовано починати з парацетамолу та місцевих нестероїдних протизапальних препаратів.

Наприклад, можна застосовувати гель Вольтарен Форте на основі диклофенаку, що є нестероїдним протизапальним препаратом. Потужний протизапальний засіб з подвійною концентрацією діючої речовини1 зменшує запалення та допомагає при лікуванні сильного болю в суглобах, м'язах та спині2 аж до 12 годин3.

1.У порівнянні з препаратом Вольтарен Емульгель, емульгель для зовнішнього застосування 1%. 2. Згідно з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу. 3. Predel at al, 2012 (Предел ат ал 2012).[OD1]

Для ефективного лікування рекомендується аеробіка, зниження маси тіла та використання відповідного взуття.

2. При ревматоїдному артриті, крім традиційних для цієї хвороби ліків, корисно доповнювати медикаментозну терапію розтягненням і вправами на гнучкість суглобів.



Для лікування рекомендується аеробіка, зниження маси тіла та використання відповідного взуття / Фото: Getty Images