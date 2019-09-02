Початок навчального року: Супрун розповіла, як не зіпсувати здоров'я дитини

На початку навчального року і діти, і батьки, і вчителі відчувають стрес. Адже після тривалих літніх канікул розпочати роботу, підлаштуватися під новий графік – це завжди складно.

Ексочільниця Міністерства охорони здоров'я навела кілька порад, які допоможуть зберегти не лише здоров'я дитини, а й нерви батькам.

Поради Супрун: Як вберегти себе від панічних атак

1. Одягайте дитину зручно

Якщо у школі заведено носити форму – то вона має бути зручною. Рухи дитини мають бути вільними. У дитини має бути можливість одягнутися тепліше зранку, а потім зняти піджак чи кофту. Верх форми повинен бути з натуральної тканини, яку легко прати та не потрібно прасувати.

2. У школу давайте дитині їжу з собою

Навіть якщо діти обідають в їдальні – давайте їжу з собою. Все тому, що діти не можуть підтримувати рівень глюкози в крові, як дорослі. А голодні діти не зосередяться на навчанні.

Як перекус давайте дітям контейнер з нарізаними яблуками, морквою, горіхами, сиром, фалафелем.

Добре мати банани, несолодкий йогурт, сухофрукти, пастилу. Дітям потрібні вітаміни, волога їжі (бутерброди досить сухі), повноцінний білок, і робота для щелеп. Для повноцінного розвитку щелеп малі діти мають багато гризти й жувати тверду їжу. Обирайте контейнери, які не протікають та зроблені із пластику BPA-free.

3. Не забувайте про воду

Мова йде про звичайну негазовану мінеральну воду, а не сік/солодкі газовані напої/чай. Посилено втрачається волога під час спеки, хвилювань, розмови та уроків фізичної активності.



Давайте дітям з собою в школу пляшечку води

4. Покладіть у рюкзак жуйку

Дослідження вчених підтверджує: що жування жуйки без цукру допомагає зосередитися, і запобігає карієсу, бо підтримує слиновиділення, а отже — мінералізацію зубів, а також заважає утворенню зубного каменю і нейтралізує кислоту.

5. Діти повинні бути активними

Чим молодша дитина – тим більше вона повинна бути активною.

Уляна Супрун "З 5 до 17 років щонайменше годину на день треба робити аеробні вправи (бігати, стрибати, кататися на велосипеді), і тричі на тиждень займатися особливо інтенсивно. Цю годину активності ВООЗ радить "акумулювати" упродовж дня завдяки кільком активним перервам. Тож краще створити школярами умови для активного відпочинку, ніж намагатися їх спинити. 2-3-хвилинні перерви під час уроків допоможуть зняти напруження і досидіти до дзвінка".

6. Прищепіть любов до фізкультури

Діти повинні любити фізкультуру. Це можливість зміцнити м'язи спини, займатися стрейчингом, аеробікою, йогою, хіп-хопом. Фізкультура має підтримувати здоров'я і тренувати, а не викликати ненависть, бажання "відкосити", чи створювати приводи для булінгу чи змагання. У залі для цих уроків повинна бути можливість провітрити приміщення та поставити музику.

7. Заохочуйте дітей приїздити на велосипеді чи самокаті

Батьки можуть допомогти школі у розробці велоінфраструктури в місті чи селі, паркування для дитячого транспорту, обмеження для паркування авто на тротуарі. Долучатися не шляхом збору коштів з батьків, а шляхом громадської активності.

8. Школи мають бути безбар'єрними та інклюзивними

І діти, і їхні батьки, чи молодші брати й сестри можуть бути у візочку: інвалідному чи дитячому. Інклюзивність потрібна не лише дітям з інвалідністю, а й всім відвідувачам школи.

9. Туалети повинні відповідати гігієнічним нормам

Замість ряду унітазів повинні бути кабінки. Діти мають почуватися в безпеці та мати всі можливості для гігієни. Мити руки з милом слід заохочувати постійно, бо через руки передаються вірус грипу, аденовірус, вірус гепатиту A, сальмонели.

Миття рук з милом на 20% знижує ризик захворіти на пневмонію та застудні захворювання. А от діти з імунодефіцитними станами майже на 60% менше хворіють. Також школярі, які миють руки з милом на 30% менше пропускають навчання через діарею.



Діти повинні мити руки з милом, а не користуватися антисептиками

10. У дітей мають бути всі необхідні щеплення

Це – єдиний надійний спосіб вберегти дитину та інших школярів від хвороб. А також — це внесок у формування колективного імунітету та захист від епідемій.



Календар профілактичних щеплень

11. Перевірте, чи нема у вас тривожності й депресії

Дуже складно витримати навчальний рік повідомлень у батьківських чатах підготовок до контрольних і костюмів сніжинки. А якщо ви виснажені чи перебуваєте у тривожному розладі – то витримати ще складніше. Краще зверніться до фахівця.

12. Не намагайтеся "бути ідеальними" батьками та не вигорайте

Вигорання пов'язане саме з виконанням батьківських обов'язків, хоча в решту часу люди перебувають в нормальному стані.

Вигорання – ознаки Низька самооцінка, думка про себе як про поганих батьків, що не ладні впоратися.

Емоційне дистанціювання від дитини.

Фізична та психічна втома.

Чим старші батьки – тим більше вони собою незадоволені. А вік матері та батька при народженні першої дитини зростає.

Вигорання – причини виникнення Надмірні старання у догляді за дитиною.

Страх бути поганими батьками та перфеккціонізм.

Проєкція — переживання, що зараз закладається фундамент життя дитини.

Тиск суспільства.

Складнощі суміщення роботи й батьківства, або відмова від кар'єри взагалі.

Вигорання загрожує старанним, не схильним до лагідного настрою невротичним батькам неслухняних емоційних дітей. Спробуйте бути "достатньо хорошими", а не ідеальними батьками.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.