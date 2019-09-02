Початок навчального року: Супрун розповіла, як не зіпсувати здоров'я дитини
На початку навчального року і діти, і батьки, і вчителі відчувають стрес. Адже після тривалих літніх канікул розпочати роботу, підлаштуватися під новий графік – це завжди складно.
Ексочільниця Міністерства охорони здоров'я навела кілька порад, які допоможуть зберегти не лише здоров'я дитини, а й нерви батькам.
Поради Супрун: Як вберегти себе від панічних атак
1. Одягайте дитину зручно
Якщо у школі заведено носити форму – то вона має бути зручною. Рухи дитини мають бути вільними. У дитини має бути можливість одягнутися тепліше зранку, а потім зняти піджак чи кофту. Верх форми повинен бути з натуральної тканини, яку легко прати та не потрібно прасувати.
2. У школу давайте дитині їжу з собою
Навіть якщо діти обідають в їдальні – давайте їжу з собою. Все тому, що діти не можуть підтримувати рівень глюкози в крові, як дорослі. А голодні діти не зосередяться на навчанні.
Як перекус давайте дітям контейнер з нарізаними яблуками, морквою, горіхами, сиром, фалафелем.
Добре мати банани, несолодкий йогурт, сухофрукти, пастилу. Дітям потрібні вітаміни, волога їжі (бутерброди досить сухі), повноцінний білок, і робота для щелеп. Для повноцінного розвитку щелеп малі діти мають багато гризти й жувати тверду їжу. Обирайте контейнери, які не протікають та зроблені із пластику BPA-free.
3. Не забувайте про воду
Мова йде про звичайну негазовану мінеральну воду, а не сік/солодкі газовані напої/чай. Посилено втрачається волога під час спеки, хвилювань, розмови та уроків фізичної активності.
Давайте дітям з собою в школу пляшечку води
4. Покладіть у рюкзак жуйку
Дослідження вчених підтверджує: що жування жуйки без цукру допомагає зосередитися, і запобігає карієсу, бо підтримує слиновиділення, а отже — мінералізацію зубів, а також заважає утворенню зубного каменю і нейтралізує кислоту.
5. Діти повинні бути активними
Чим молодша дитина – тим більше вона повинна бути активною.
6. Прищепіть любов до фізкультури
Діти повинні любити фізкультуру. Це можливість зміцнити м'язи спини, займатися стрейчингом, аеробікою, йогою, хіп-хопом. Фізкультура має підтримувати здоров'я і тренувати, а не викликати ненависть, бажання "відкосити", чи створювати приводи для булінгу чи змагання. У залі для цих уроків повинна бути можливість провітрити приміщення та поставити музику.
7. Заохочуйте дітей приїздити на велосипеді чи самокаті
Батьки можуть допомогти школі у розробці велоінфраструктури в місті чи селі, паркування для дитячого транспорту, обмеження для паркування авто на тротуарі. Долучатися не шляхом збору коштів з батьків, а шляхом громадської активності.
8. Школи мають бути безбар'єрними та інклюзивними
І діти, і їхні батьки, чи молодші брати й сестри можуть бути у візочку: інвалідному чи дитячому. Інклюзивність потрібна не лише дітям з інвалідністю, а й всім відвідувачам школи.
9. Туалети повинні відповідати гігієнічним нормам
Замість ряду унітазів повинні бути кабінки. Діти мають почуватися в безпеці та мати всі можливості для гігієни. Мити руки з милом слід заохочувати постійно, бо через руки передаються вірус грипу, аденовірус, вірус гепатиту A, сальмонели.
Миття рук з милом на 20% знижує ризик захворіти на пневмонію та застудні захворювання. А от діти з імунодефіцитними станами майже на 60% менше хворіють. Також школярі, які миють руки з милом на 30% менше пропускають навчання через діарею.
Діти повинні мити руки з милом, а не користуватися антисептиками
10. У дітей мають бути всі необхідні щеплення
Це – єдиний надійний спосіб вберегти дитину та інших школярів від хвороб. А також — це внесок у формування колективного імунітету та захист від епідемій.
Календар профілактичних щеплень
11. Перевірте, чи нема у вас тривожності й депресії
Дуже складно витримати навчальний рік повідомлень у батьківських чатах підготовок до контрольних і костюмів сніжинки. А якщо ви виснажені чи перебуваєте у тривожному розладі – то витримати ще складніше. Краще зверніться до фахівця.
12. Не намагайтеся "бути ідеальними" батьками та не вигорайте
Вигорання пов'язане саме з виконанням батьківських обов'язків, хоча в решту часу люди перебувають в нормальному стані.
- Низька самооцінка, думка про себе як про поганих батьків, що не ладні впоратися.
- Емоційне дистанціювання від дитини.
- Фізична та психічна втома.
Чим старші батьки – тим більше вони собою незадоволені. А вік матері та батька при народженні першої дитини зростає.
- Надмірні старання у догляді за дитиною.
- Страх бути поганими батьками та перфеккціонізм.
- Проєкція — переживання, що зараз закладається фундамент життя дитини.
- Тиск суспільства.
- Складнощі суміщення роботи й батьківства, або відмова від кар'єри взагалі.
Вигорання загрожує старанним, не схильним до лагідного настрою невротичним батькам неслухняних емоційних дітей. Спробуйте бути "достатньо хорошими", а не ідеальними батьками.
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