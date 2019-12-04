Подружжя лесбійок виносили дитину в обох матках

Сімейна пара двох жінок з Великобританії стала першими батьками в історії, які народили унікального хлопчика. Його виносили послідовно в обох матках.

28-річна Жасмин Франсіс-Сміт (Jasmine Francis-Smith) і її 30-річна дружина Донна стали першими батьками у світі, які змогли виносити одну дитину у двох матках, пише The Daily Mail.

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У чому унікальність?

Це унікальна процедура, яка дозволяє батькам лесбійкам бути повноцінними біологічними мамами своїх дітей. До сьогоднішнього дня в таких сім'ях малюка виношувала і народжувала тільки одна партнерка, що інші матері вважали несправедливим.



Дві жінки виносили немовля

І ось тепер на світ з'явився хлопчик на ім'я Отіс, який є абсолютно унікальною дитиною. Спочатку запліднена яйцеклітина перебувала в організмі Донни, а потім її пересадили дружині.

Як це робили раніше?

Раніше подібні процедури можна було виконувати шляхом штучної інкубації яйцеклітини перед пересадкою ембріона в матку. Нині близько 100 малюків з'явилися на світ в сім'ях лесбіянок за допомогою цієї методики, але у цієї пари все не так.

Як проходить виношування?

Обидві жінки взяли безпосередню участь в пологах, і Донна виступила живим інкубатором для яйцеклітини. Протягом 18 годин після запліднення вона носила ембріон у своїй матці, після чого його пересадили в матку Жасмин. Не повідомляється, чиї сперматозоїди використовувалися для запліднення.



Плід розвивався у двох матках по черзі

Яйцеклітину помістили в мініатюрну капсулу і ввели її в матку Донни, що допомогло здійснювати зв'язку між ембріоном і організмом його першої матері. Переваги цієї технології в тому, що запліднення відбувається всередині живого організму, а не в штучному оточенні ЕКО-лабораторії, що пов'язано з деякими ризиками.

Потім капсулу видалили з організму Донни і помістили в організм Жасмин, де вона і знаходилася протягом наступних 9 місяців. Представник London Women's clinic, яка здійснювала процедуру, заявив, що це не тільки допомагає обом партнерам практично і емоційно брати участь у вагітності, але і забезпечує ембріон найважливішими нутрієнтами і іншими компонентами материнського середовища.

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