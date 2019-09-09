Погана ідея, – Супрун відповіла на заяву міністерки Скалецької про збільшення народжуваності

Нова очільниця Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька зазначила, що одним із завдань міністерства, є зростання народжуваності.

За її словами, ця статистика зменшується: за останні п'ять років народжуваність зменшилася на 40%.

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Чи це є питання програми репродуктивного здоров'я, чи це питання скринінгових програм – МОЗ має на меті це вирішити.

Очільниця МОЗ Зоряна Скалецька “ Я думаю, що коли ми налагодимо роботу з командою міністерства я теж готова долучитися до зростання населення України та з задоволенням зроблю це ще раз. Кабмін молодий і ми зможемо збільшити народжуваність ”.

Вона зазначила, що найбільша цінність – це цінність життя людини і його збереження. І ніхто більше в уряді та державі не займається збереженням життя, як МОЗ.

Ексочільниця міністерства Уляна Супрун переконана: народжуваність, як така, не є показником нічого, крім демографії.

Австрія, Німеччина, Південна Корея, Японія — за рівнем народжуваності поступаються Україні. А от першими у переліку за найвищим рівнем народжуваності є Ангола, Нігер, Малі, Уганда, Замбія, Сомалі.

Уляна Супрун “ Досягнення певної "гарної" демографічної цифри не має бути метою влади. Метою роботи уряду має бути створення таких умов, у яких громадяни, за бажання, можуть мати дітей.



Для цього необхідно забезпечити гарантований доступ до якісної медичної допомоги та прогресивної освіти, дати людям відчуття безпеки та впевненості у своєму майбутньому, майбутньому держави та економіки. І звісно, соціальний захист усіх сфер життя, особливо, коли йдеться про вразливі категорії суспільства.”

МОЗ України відповідає за роботу медичної системи, передусім, це стосується тривалості життя і рівня смертності – те, у чому Уляна Супрун та команда в останні роки намагалися закласти основи для потужних зрушень.

Якими ще були завдання МОЗ на чолі з Уляною Супрун

пріоретизація розвитку превентивної медицини,

запровадження програми запобігання розвитку неінфекційних хвороб,

забезпечення вільного доступу до вакцин,

розбудова мережі кардіоцентрів, де пацієнти у гострих станах, могли безоплатно отримати екстрену допомогу,

розвиток телемедицини, аби зекономити час пацієнта у критичному стані.



Досягнення певної "гарної" демографічної цифри не має бути метою влади, – Супрун

Система охорони здоров'я може заохочувати українців вести здоровий спосіб життя, вакцинуватися, дбати про своє репродуктивне здоров'я, покращувати якість надання медичної допомоги та зменшувати рівень дитячої смертності.

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Важливо, щоб держава дбала про соціалізацію молодих батьків, допомагала ефективно працювати та виховувати дитину.

Сьогодні доволі типовою є ситуація, за якої жінка після пологів не може вийти на роботу, адже її зарплата не покриває витрати на няню та утримання дитини. Не працювати одному з членів родини також часто "занадто велика розкіш",

– переконана Уляна Супрун.

Уляна Супрун переконана, що Україні потрібно більше проєкт на зразок муніципальної няні — коли держава допомагає покрити витрати на няню. Це рішення значно краще, ніж просто надавати виплати мамі або тату в декреті. Водночас стимулює розвиток економіки й соціалізує батьків.

Екочільниця МОЗ Уляна Супрун “Народжуваність не можна розглядати як маркер успішності країни, її соціально-економічного розвитку та ефективності державної системи охорони здоров'я поза контекстом. Цей показник має значення лише разом із достатком, рівнем щастя та освіти. Дбати про кількість лише заради кількості — погана ідея”.

Щоб покращити економіку та мати позитивний демографічний ефект – потрібно попрацювати над створенням гідних умов для життя і розвитку людини, в тому числі з дітьми.

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