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Коронавірус виявили у трьох людей, яких відпустили з лайнера Diamond Princess після карантину

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На Diamond Princess вже виявили 135 випадків зараження Covid-19 / AFLO

Зараження коронавірусом Covid-19 підтвердили у трьох пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess, які повернулися додому в Ізраїль і Японію після карантину. Перед тим, як відпустили людей з лайнера, їх тестували й вірусу не виявили. Влада вже визнала, що повернених людей перевіряли не належним чином.

Про ситуацію з громадянами Ізраїлю розповіли у CNN: у країні підтвердили другий випадок зараження вірусом Covid-19. 

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Коронавірус в Ізраїлі

Інфікованим виявився колишній пасажир круїзного лайнера Diamond Princess, який повернувся на батьківщину тиждень тому. 21 лютого, кілька днів перед цим, вірус виявили у жінки, яка також повернулася додому з лайнера.

  • Зауважимо, що усіх, кого відпустили додому з Diamond Princess, перевіряли на коронавірус і тести показати негативний результат. 

Яка загалом ситуація в Ізраїлі з коронавірусом: у карантині перебувають 700 людей, понад 300 з них контактували з групою південнокорейських туристів – це 18 людей, у яких тест на коронавірус був позитивний. 

Коронавірус в Японії

У The Guardian розповіли про схожу ситуацію в Японії. Зараження підтвердили у 60-річної жінки, яка була пасажиром Diamond Princess та повернулася додому.

  • Жінка також відбула карантин, а її тест раніше показував негативний результат.

Міністр охорони здоров'я Японії Кацунобу Като вибачився перед країною, що люди, яких повернули з лайнера додому, не пройшли належної перевірки. Зараз їх усіх повинні перевірити повторно. 

Коротко про ситуацію на Diamond Princess

  • Перші випадки зараження небезпечним коронавірусом на лайнері Diamond Princess зафіксували 4 лютого.
  • На борту лайнера – 3700 людей з 56 країн. Є там і 25 українців, усі – члени екіпажу. 
  • У двох українців підтвердили коронавірус, їх госпіталізували у лікарню в Японії.
  • 14 лютого кільком першим пасажирам Diamond Princess дозволили покинути судно. 
  • 19 лютого приблизно 100 людей покинули лайнер, відбувши карантин у 14 днів. 
  • Станом на 20 лютого померли двоє пасажирів лайнера.

Коронавірус
Міфи на правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олесь Друкач
Теги: Новини Ізраїля Японія Коронавірус 2020 Здоров'я Медицина
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