Погану екологію пов'язали з психозом

Психічні розлади частіше трапляються у підлітків, які живуть в умовах високого рівня забруднення повітря.

До таких висновків дійшли вчені з Королівського коледжу Лондона. Науковці збирали дані про 2 тисячі учасників, які народилися в Англії та Уельсі в 1994 та 1995 роках, повідомляє CNN.

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Інформацію про дітей фіксували, коли їм було по 5, 7, 10, 12 та 18 років. Вчені запитували учасників експерименту, чи чули вони коли-небудь голоси, які не чув ніхто інший, або чи здавалося їм колись, що за ними стежать.

Після цього вчені зібрали погодинні дані про викиди на територіях, де підлітки проводили найбільше часу (поблизу дому та школи). Загалом, 30% підлітків (623 особи) повідомляли, що хоча б раз відчували подібне у віці від 12 до 18 років.



Психоз частіше спостерігається у підлітків, які живуть в забруднених місцях

Коли дані звели, з'ясувалося, що симптоми легкого психозу значно частіше спостерігалися в учасників експерименту, які жили у найбільш забруднених районах.

Діти, які вдихали забруднене діоксидом азоту повітря, мали на 71% більший ризик розвитку психічних розладів порівняно з тими, які проживають у регіонах з нижчим рівнем викидів.

Науковці попереджають, зв'язок не є причинно-наслідковим, а скоріше асоціативним. Крім того, на такі симптоми міг впливати і шум від постійного руху автомобілів.

Критики дослідження кажуть, робота потенційно цікава, але потребує доопрацювання. Результати вчених можуть стати скоріше гіпотезою, яку потрібно поступово розкривати і доводити.

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