Погану екологію пов'язали з психозом

285 Читать новость на русском
Погана екологія викликає психоз у підлітків
Погана екологія викликає психоз у підлітків / pixabay.com

Психічні розлади частіше трапляються у підлітків, які живуть в умовах високого рівня забруднення повітря.

До таких висновків дійшли вчені з Королівського коледжу Лондона. Науковці збирали дані про 2 тисячі учасників, які народилися в Англії та Уельсі в 1994 та 1995 роках, повідомляє CNN.

Читайте також: Чи насправді шкідливі підсилювачі смаку та запаху: пояснює Супрун

Інформацію про дітей фіксували, коли їм було по 5, 7, 10, 12 та 18 років. Вчені запитували учасників експерименту, чи чули вони коли-небудь голоси, які не чув ніхто інший, або чи здавалося їм колись, що за ними стежать.

Після цього вчені зібрали погодинні дані про викиди на територіях, де підлітки проводили найбільше часу (поблизу дому та школи). Загалом, 30% підлітків (623 особи) повідомляли, що хоча б раз відчували подібне у віці від 12 до 18 років.

брудне повітря
Психоз частіше спостерігається у підлітків, які живуть в забруднених місцях 

Коли дані звели, з'ясувалося, що симптоми легкого психозу значно частіше спостерігалися в учасників експерименту, які жили у найбільш забруднених районах.

Діти, які вдихали забруднене діоксидом азоту повітря, мали на 71% більший ризик розвитку психічних розладів порівняно з тими, які проживають у регіонах з нижчим рівнем викидів.

Науковці попереджають, зв'язок не є причинно-наслідковим, а скоріше асоціативним. Крім того, на такі симптоми міг впливати і шум від постійного руху автомобілів.

Критики дослідження кажуть, робота потенційно цікава, але потребує доопрацювання. Результати вчених можуть стати скоріше гіпотезою, яку потрібно поступово розкривати і доводити.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я

blog_ava
"Нацкорпус" у Львові влаштував чергову акцію через приїзд Порошенка: фото та відео
сьогодні
3266
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Психологія Екологія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як вберегти психічне здоров'я під час виборів
сьогодні 16:50 Як вберегти психічне здоров'я під час виборів
Олександр Бевза 569
Скільки українців помирають від раку: страшна статистика
сьогодні 14:27 Скільки українців помирають від раку: страшна статистика
841
Епідемія туберкульозу в Україні: чому за 20 років проблема не подолана
24 березня 10:48 Епідемія туберкульозу в Україні: чому за 20 років проблема не подолана
Ірина Полицька 3222
Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
21 березня 18:47 Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
Олена Булан 3597
Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
21 березня 13:01 Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
Оксана Вербіцька 1979
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук