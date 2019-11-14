Похід до лікаря: що потрібно знати про ваші права

Інформована згода – не лише право пацієнта, а й захист лікаря від можливих наклепів та безпідставних претензій пацієнтів.

Пацієнт має право на вільний вибір лікаря та методів лікування, а також на інформовану згоду щодо застосування методів діагностики, профілактики та лікування – це передбачено законом України про охорону здоров'я, розповіла юристка Ніка Корелова.

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Згода буде правомірною лише в тому випадку, коли відповідатиме певним вимогам:

Інформативність – якщо ви пацієнт, вас повинні вчасно та компетентно проінформувати про всі можливі способи та методи лікування. Також повинні розповісти, які дії будуть проводитись і всі особливості лікування, а головне – вам повинні пояснити їх необхідність та доцільність.

Добровільність – перед здійсненням будь-яких дій, лікар повинен отримати добровільну згоду пацієнта. Якщо пацієнта щось не влаштовує (та й навіть якщо передумав), він має повне право відмовитись від деяких способів лікування або від лікування в цілому.



Права та обов'язки пацієнта

Альтернативність – якщо людина хоче відмовитись від лікування, лікар повинен пояснити ймовірні наслідки відмови та запропонувати інші шляхи розв'язання проблеми.

Компетентність – недієздатна людина або дитина, яка не досягнула 14 років – не може самостійно приймати рішення.

До 14 років – лікар повинен проінформувати та отримати згоду законного представника.

– лікар повинен проінформувати та отримати згоду законного представника. Від 14 до 18 років – медична допомога надається за згодою пацієнта і за згодою його законного представника.

– медична допомога надається за згодою пацієнта і за згодою його законного представника. Від 18 років – за інформованою згодою пацієнта.

Які форми згоди бувають

На проведення діагностики, лікування, операції та знеболення МОЗ затвердило форму № 003-6/о Добровільної інформованої згоди.

Для профілактики, проведення щеплення або туберкулінодіагностики – існує Форма № 063-2/о.

Варто зауважити, що згода оформлюється документально й повинна бути датована та підписана.

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