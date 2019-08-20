Чому виникає сильний смуток під час похмілля

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Чому сумно з похмілля - похмільний синдром
Похмілля і депресія / unsplash.com

Ранок з почуття провини, зневіри й роздратування – нормальна ситуація під час похмілля. Такий стан називають hangxiety або "психологічне похмілля", і у нього є фізіологічне пояснення.

Алкоголь викликає викид серотоніну і дофаміну. Перший гормон допомагає справлятися з переживаннями й відчути себе в нормі. Другою має сильнішу дію: викликає ейфорію та відчуття свята – таке ж, як при виграші в лотерею або обіймах з коханими.

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Погана новина в тому, що триває це недовго. Коли алкоголь не надходить, гормон приходить в норму і дофамінове свято закінчується: на такому контрасті падає настрій, може з'явитися відчуття тривоги, паніка, депресія, роздратування.

Інтенсивність відчуттів у всіх різна, але у тривожних людей загострення сильніше – особливо, якщо вони випивають, щоб заспокоїти нерви, забути про переживання або невдалому дні.

Що робити, якщо сумно під час похмілля?

Так що якщо вам неспокійно вранці після веселощів – постарайтеся просто відпочити. Коли організму стане легше фізично, переживання теж пройдуть.

Алкоголь негативно впливає на вироблення серотоніну
Алкоголь негативно впливає на вироблення дофаміну 

Однак майте на увазі, що з кожної вечіркою запаси серотоніну виснажуються. Справлятися з переживаннями без алкоголю стає складніше, і, щоб розслабитися, його потрібно все більше. Тому якщо ви регулярно прокидаєтеся в жахливому похмілля – можливо, це привід задуматися і подбати про своє здоров'я.

Безпечні дози алкоголю

Безпечна доза алкоголю для чоловіків і жінок, за версією Британського міністерства охорони здоров'я – не більш 14 порцій на тиждень.

Це приблизно шість келихів 4% пива по 500 мл або шість келихів вина за 175 мл середньої міцності або чотирнадцять шотів віскі по 25 мл.

При цьому безпечніше вживати цю кількість не за раз, а рівномірно в різні дні, чергуючи з безалкогольними днями.

Якщо пити більше – підвищується ризик розвитку захворювань печінки і серця, високого тиску, психологічних проблем і навіть раку.

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Теги: Алкоголь Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Психологія Депресія
Джерело: Здоров'я 24
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