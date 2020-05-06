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Походження коронавірусу: Велика Британія не розділяє версію "китайської змови"

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Велика Британія не вірить, що коронавірус походить з лабораторії
Велика Британія не вірить, що коронавірус походить з лабораторії / gettyimages.com

У Великій Британії переконані, що коронавірус має природнє походження і був переданий людині від тварини. Водночас версію про походження з лабораторії Уханя вважають дуже малоймовірною.

Точне місце, де вперше відбулася передача коронавірусу від тварини людині, може так і залишитися невідомим. Про це повідомляє Sky News з посиланням на джерела у британському уряді.

До слова У лабораторії Уханя відповіли на закиди про штучне створення коронавірусу

Водночас теорію про походження інфекції з китайської лабораторії не заперечують. Втім її вважають малоймовірною.

Схожу позицію поділяє Австралія. Прем'єр-міністр Скотт Моррісон вважає, що джерелом вірусу може бути морський ринок в Ухані.

Версії походження коронавірусу: коротко

Про це найбільше сперечаються США та Китай. Американці стверджують, що коронавірус могли створити у лабораторії міста Ухань, а вже звідти він випадково розійшовся по всьому світу.

У Китаї заперечують таку версію і кажуть, що вірус має природнє походження. Втім серед частини китайського населення побутує і доволі екзотична версія, що їм "підкинули" коронавірус саме американські шпигуни.

Втім найпоширенішою таки є версія про природнє походження, а саме про передачу від тварини людині. Імовірно, це міг бути кажан.

Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Велика Британія Австралія Новини США Китай Здоров'я Медицина
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