Походження коронавірусу: Велика Британія не розділяє версію "китайської змови"

У Великій Британії переконані, що коронавірус має природнє походження і був переданий людині від тварини. Водночас версію про походження з лабораторії Уханя вважають дуже малоймовірною.

Точне місце, де вперше відбулася передача коронавірусу від тварини людині, може так і залишитися невідомим. Про це повідомляє Sky News з посиланням на джерела у британському уряді.

До слова У лабораторії Уханя відповіли на закиди про штучне створення коронавірусу

Водночас теорію про походження інфекції з китайської лабораторії не заперечують. Втім її вважають малоймовірною.

Схожу позицію поділяє Австралія. Прем'єр-міністр Скотт Моррісон вважає, що джерелом вірусу може бути морський ринок в Ухані.

Версії походження коронавірусу: коротко

Про це найбільше сперечаються США та Китай. Американці стверджують, що коронавірус могли створити у лабораторії міста Ухань, а вже звідти він випадково розійшовся по всьому світу.

У Китаї заперечують таку версію і кажуть, що вірус має природнє походження. Втім серед частини китайського населення побутує і доволі екзотична версія, що їм "підкинули" коронавірус саме американські шпигуни.

Втім найпоширенішою таки є версія про природнє походження, а саме про передачу від тварини людині. Імовірно, це міг бути кажан.