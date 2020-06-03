30 квітня показник летальності внаслідок коронавірусу на території України становив 2,5%, а на початку червня становить вже 3%.

Показник захворюваності на коронавірус в Україні складає 59,3 на 100 тисяч людей, повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я.

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Оскільки ліків та вакцини проти COVID-19 не існує, соціальна дистанція та особиста гігієна поки що є найкращими методами профілактики. У Центрі громадського здоров'я зазначили, що попри послаблення карантинних обмежень їх все одно необхідно ретельно дотримуватися.

Оскільки коронавірус може тривалий час жити на поверхнях, соціальна дистанція та миття рук допомагають знизити ризик зараження.

Дотримуючись відстані з іншими людьми, ви захищаєте себе від їхніх біологічних рідин, які можуть потрапити до вашого організму під час кашлю або чхання, що може стати причиною інфікування COVID-19,

– йдеться в повідомленні.

Як уникнути зараження коронавірусом: актуальні поради ЦГЗ

Під час закупів тримайтеся не ближче 1 метру від інших людей. По можливості замовляйте доставку продуктів онлайн.

У ресторанах чи кафе не сідайте за один столик у компанії понад 4 людей.

Практикуйте безконтактні привітання, утримуйтеся від обіймів та поцілунків з друзями.

Дотримуйтеся респіраторної гігієни та етикету кашлю: кашляйте і чхайте в одноразову серветку (після цього її необхідно викинути). А якщо серветки немає – у згин ліктя.

Якомога частіше мийте руки впродовж 20-40 секунд теплою водою із милом або обробляйте їх антисептиком із вмістом спирту не менше 60%.

У випадку хвороби зв'яжіться з лікарем та самоізолюйтеся вдома. Якщо живете не самі, ізолюйтеся й від своїх співмешканців, особливо якщо з вами проживають люди похилого віку.



Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу