Покер з котом і азартні ігри на захисні маски: як китайці розважаються на карантині – відео

У багатьох китайських містах оголосили карантин та суворі заходи безпеки через стрімке поширення смертоносного коронавірусу в країні. Людей просять не виходити на вулицю, а в разі такої необхідності вдягати захисні медичні маски. Втім, китайці намагаються не сумувати.

Вдома на карантині вони вигадують собі веселі та дивакуваті заняття. Щоб розважити усіх, хто перебуває на вимушених канікулах та боїться захворіти, вони запустили у мережі флешмоб під назвою "Подорож у мою квартиру". Вигадливі розваги поширюють переважно у додатку TikTok.

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Так, дехто у піжамі й масці ловить рибу з домашнього акваріума.

Ще один китаєць на карантині грає у більярд. Втім, замість куль у нього помідори, а кийком слугує олівець.

Хтось грає у покер з котом. Здається, пухнастик не проти.

А ще дехто грає у китайську азартну гру маджонг не на гроші, а на медичні маски.

Masks are in short supply across China due to severity of epidemic. A video circulated in internet in China conveys black humor. Mahjong is popular in China, often involving small sum of gambling. But for these people, bets are masks. pic.twitter.com/lmTcizl9za — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) January 28, 2020

Як ще розважаються китайці:

Тим часом пусті вулиці їхніх міст виглядають так:



Порожні вулиці Шанхая/ фото Getty images



… і Гонконгу/ фото Getty images

На вулицях китайських міст – порожньо: відео