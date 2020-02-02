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Покер з котом і азартні ігри на захисні маски: як китайці розважаються на карантині – відео

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Як себе розважають китайці / скріншот із відео

У багатьох китайських містах оголосили карантин та суворі заходи безпеки через стрімке поширення смертоносного коронавірусу в країні. Людей просять не виходити на вулицю, а в разі такої необхідності вдягати захисні медичні маски. Втім, китайці намагаються не сумувати.

Вдома на карантині вони вигадують собі веселі та дивакуваті заняття. Щоб розважити усіх, хто перебуває на вимушених канікулах та боїться захворіти, вони запустили у мережі флешмоб під назвою "Подорож у мою квартиру". Вигадливі розваги поширюють переважно у додатку TikTok.

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Так, дехто у піжамі й масці ловить рибу з домашнього акваріума.

Ще один китаєць на карантині грає у більярд. Втім, замість куль у нього помідори, а кийком слугує олівець.

Хтось грає у покер з котом. Здається, пухнастик не проти.

А ще дехто грає у китайську азартну гру маджонг не на гроші, а на медичні маски.

Як ще розважаються китайці:

Тим часом пусті вулиці їхніх міст виглядають так:


Порожні вулиці Шанхая/ фото Getty images


… і Гонконгу/ фото Getty images

На вулицях китайських міст – порожньо: відео

 

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Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Курйозні новини Китай Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Лікування
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