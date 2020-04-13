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Поки не винайдуть вакцини, коронавірус не зникне, – ВООЗ

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Вакцина проти коронавірусу / unsplash.com

Людство не подолає коронавірус поки не винайдуть вакцини проти COVID-19. Вакцинація населення повинна бути високою, лише тоді коронавірус зникне. ВООЗ закликала держави розробити захисний механізм для миттєвого реагування на нові випадки епідемії.

Таку думку висловив спеціальний представник генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з питань пандемії коронавірусу Девід Набарро, пише NBC news.

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Ми не дуже впевнені, що це буде відбуватися хвилеподібно, як це відбувається з грипом. Ми думаємо, що це буде вірус, який переслідує людство протягом досить довгого часу, поки ми всі не зможемо отримати вакцину, яка буде захищати нас,
– сказав він. 

Також представник ВООЗ зазначив, що країнам слід розробити захисний механізм для миттєвого реагування на нові випадки епідемії і швидкої організації ізоляції хворих.

Кожна країна повинна мати такий потенціал, – сказав представник ВООЗ. 

Важливо! Наразі не існує ні ліків, ні вакцини проти коронавірусу. Якщо Вам їх пропонують придбати – це спекуляції та шахрайство.


Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я ВООЗ Вакцинація Медицина Здоров'я Лікування
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