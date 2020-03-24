Поки що ситуація – контрольована, – Іонов розповів про нові випадки коронавірусу на Київщині

Станом на ранок 24 березня в Україні підтвердили ще 11 нових випадків зараження коронавірусом. З них 10 зафіксували у жителів Київської області.

Всі хворі – українці, віком від 30 до 60 років. Серед них також є одна дитина. Про це в прямому ефірі 24 каналу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Київської ОДА Максим Іонов

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Всі вони наразі перебувають під медичним наглядом, 6 з них – на самоізоляцію.

Поки що можу сказати, що ситуація – контрольована,

– прокоментував Максим Іонов.

Він зазначив, що всі ті, в кого виявили коронавірус, приїхали з-за кордону. Зокрема, з Єгипту, Німеччини, Іспанії.

Максим Іонов розповів, що 13 закладів охорони здоров'я, які розташовані на території Київської області, мають інфекційні відділення, потенційно готові приймати жителів області.

Зараз йде госпіталізація пацієнтів за територіальним принципом, тобто, до найближчого інфекційного відділення,

– пояснив директор департаменту охорони здоров’я Київської ОДА.

Довідка! У Львів, Одесу, Дніпро, Запоріжжя та Харків прибули тести для виявлення коронавірусу та засоби індивідуального захисту.Це допомога Китаю, яку напередодні доставили у Київ. Згодом їх мають розповсюдити по всіх регіонах.

Максим Іонов відзначив, що наразі він вже збирається поїхати до отриманого вантажу. Тож найближчим часом відбудеться розподіл.

Що відомо про коронавірус в Україні?Станом на ранок 24 березня в Україні підтверджено 3 випадки смерті через коронавірус. Відомо, що в Чернівцях вилікувався перший хворий.



Жертвами інфекції стали 33-річна жінка з Чернівецької області, 56-річна франківчанка, а також 71-річна жінка з Радомишля Житомирської області.

Правила, яких необхідно дотримуватися / Інфографіка 24 каналу