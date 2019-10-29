Що не так зі здоров'ям міленіалів – пояснення Супрун

Нові правила на ринку праці та конкуренція, глобалізація та інформаційне перевантаження — це базовий набір викликів, із якими стикнулися міленіали. Дослідження свідчать, що представники покоління Y є менш здоровими, аніж попередні покоління.

Уляна Супрун зазначає, що молодь насправді інвестує у своє здоров'я та спосіб життя більше грошей та зусиль, аніж інші покоління.

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Поділ поколінь: Бебі-бумери – народилися в період між 1946 і 1963 роками. Міленіали – народилися на зламі тисячоліть, з 1981 по 1994-2000 роки До покоління Х відносять тих, хто народився з середини 60-х до початку 80-х років.

Індекс маси здоров'я міленіалів становить 95,1. Крім того, більшість представників покоління оцінюють стан свого здоров’я як чудовий або задовільний.

Але справа передусім у тому, що в порівнянні з іншими поколіннями, міленіали більш вразливі до подразників психічного здоров’я, аніж фізичного. Зокрема, саме серед представників цього покоління спостерігається стрімке зростання показників депресії та гіперактивності.

Найбільш поширені серед міленіалів такі проблеми:

глибока депресія;

розлади, спричинені вживанням наркотиків;

надмірним споживанням алкоголю та курінням;

гіпертонія;

гіперактивність;

нервові зриви;

хвороба Крона (хронічне запалення шлунково-кишкового тракту);

діабет 2-го типу та високим рівнем холестерину.

Самі по собі ці фактори чи хвороби не є несподіваними. Шокує скоріше їхня поширеність серед міленіалів, відзначає Уляна Супрун.



Міленіали часто мають депресивні стани

Як результат — міленіали віком від 34 до 36 років мають на 11% гірші показники здоров’я, аніж представники покоління X.

Причинами цього можуть бути реалії, в яких виросли міленіали

Міленіали перевантажені інформацією та новинами, які змушують почуватися безпорадними — тероризм, стихійні лиха, економічні кризи. Breaking news та сповіщення буквально бомбардують людей, які не випускають телефони та інші гаджет з рук майже цілодобово.

"Ти або тебе” — більше не актуально, тепер всі можуть бути переможцями.

Більше не культивується робота до абсолютної втоми, збереження нездорових стосунків заради підтримки соціального іміджу. Кожен може бути будь-ким. Міленіали дбають про збереження зони комфорту, беруть паузи, але через це вони є особливо чутливими до проблем та несподіваних викликів, – відзначає Супрун.

Водночас, все більше людей працюють не за “нормальним” офісним графіком. Доволі поширеним явищем є робота в позаробочий час та на вихідних. Поняття кар’єри та загалом "норми" також нівелювалось, тож багатьох переслідує відчуття втрачених можливостей і водночас, часті перевтома та виснаження.

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Як запобігти хворобам міленіалів

З часом викликів ставатиме лише більше, і головне, що можуть зробити міленіали — це працювати на випередження та запобігати появі згаданих вище проблем та хвороб.

– Регулярно відвідувати свого сімейного лікаря, аби робити необхідні щеплення та обстеження і перевіряти стан здоров’я.

– Дбати про свій раціон. Неповноцінне харчування спричиняє найбільшу кількість смертей у всьому світі. Більше ніж куріння, високий тиск та будь-який інший фактор ризику.



Сучасне покоління обирає не зовсім корисні перекуси

– Займатися спортом або принаймні мати регулярну фізичну активність.

– Дбати про безпеку сексуальних контактів, аби запобігати небажаним вагітностям та не наражатися на ризик зараження хворобами, що передаються статевим шляхом.

– Дбати про свій психологічний стан, відпочивати та запобігати вигоранням. За потреби звертатися до фахівців з психічного здоров’я та розв'язувати проблеми разом із ними.

Уляна Супрун “ Здоров’я міленіалів — питання не лише системи охорони здоров’я, а насправді загальнонаціональна проблема. Адже вже за декілька десятиліть погане здоров’я міленіалів означатиме більші витрати на систему охорони здоров’я та водночас, меншу продуктивність роботи працездатних за віком громадян. Над цим варто замислитися ще й тому, що покоління міленіалів уже зараз активно долучається до змін у державі, будує громадянське суспільство та створює нові правила. Тож вони потрібні країні здоровими ”.

Система охорони здоров’я має бути дружньою до представників усіх поколінь і враховувати різні потреби.

Наприклад, зважати, що міленіали є діджитальним поколінням, і надає перевагу спілкування онлайн — із лікарем у тому числі, що вони хочуть користуватися переваги сучасних технологій, дбають про збереження приватності та погано сприймають системи, що не є людино орієнтованими.