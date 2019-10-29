Що не так зі здоров'ям міленіалів – пояснення Супрун
Нові правила на ринку праці та конкуренція, глобалізація та інформаційне перевантаження — це базовий набір викликів, із якими стикнулися міленіали. Дослідження свідчать, що представники покоління Y є менш здоровими, аніж попередні покоління.
Уляна Супрун зазначає, що молодь насправді інвестує у своє здоров'я та спосіб життя більше грошей та зусиль, аніж інші покоління.
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Бебі-бумери – народилися в період між 1946 і 1963 роками.
Міленіали – народилися на зламі тисячоліть, з 1981 по 1994-2000 роки
До покоління Х відносять тих, хто народився з середини 60-х до початку 80-х років.
Індекс маси здоров'я міленіалів становить 95,1. Крім того, більшість представників покоління оцінюють стан свого здоров’я як чудовий або задовільний.
Але справа передусім у тому, що в порівнянні з іншими поколіннями, міленіали більш вразливі до подразників психічного здоров’я, аніж фізичного. Зокрема, саме серед представників цього покоління спостерігається стрімке зростання показників депресії та гіперактивності.
Найбільш поширені серед міленіалів такі проблеми:
- глибока депресія;
- розлади, спричинені вживанням наркотиків;
- надмірним споживанням алкоголю та курінням;
- гіпертонія;
- гіперактивність;
- нервові зриви;
- хвороба Крона (хронічне запалення шлунково-кишкового тракту);
- діабет 2-го типу та високим рівнем холестерину.
Самі по собі ці фактори чи хвороби не є несподіваними. Шокує скоріше їхня поширеність серед міленіалів, відзначає Уляна Супрун.
Міленіали часто мають депресивні стани
Як результат — міленіали віком від 34 до 36 років мають на 11% гірші показники здоров’я, аніж представники покоління X.
Причинами цього можуть бути реалії, в яких виросли міленіали
Міленіали перевантажені інформацією та новинами, які змушують почуватися безпорадними — тероризм, стихійні лиха, економічні кризи. Breaking news та сповіщення буквально бомбардують людей, які не випускають телефони та інші гаджет з рук майже цілодобово.
"Ти або тебе” — більше не актуально, тепер всі можуть бути переможцями.
Більше не культивується робота до абсолютної втоми, збереження нездорових стосунків заради підтримки соціального іміджу. Кожен може бути будь-ким. Міленіали дбають про збереження зони комфорту, беруть паузи, але через це вони є особливо чутливими до проблем та несподіваних викликів, – відзначає Супрун.
Водночас, все більше людей працюють не за “нормальним” офісним графіком. Доволі поширеним явищем є робота в позаробочий час та на вихідних. Поняття кар’єри та загалом "норми" також нівелювалось, тож багатьох переслідує відчуття втрачених можливостей і водночас, часті перевтома та виснаження.
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Як запобігти хворобам міленіалів
З часом викликів ставатиме лише більше, і головне, що можуть зробити міленіали — це працювати на випередження та запобігати появі згаданих вище проблем та хвороб.
– Регулярно відвідувати свого сімейного лікаря, аби робити необхідні щеплення та обстеження і перевіряти стан здоров’я.
– Дбати про свій раціон. Неповноцінне харчування спричиняє найбільшу кількість смертей у всьому світі. Більше ніж куріння, високий тиск та будь-який інший фактор ризику.
Сучасне покоління обирає не зовсім корисні перекуси
– Займатися спортом або принаймні мати регулярну фізичну активність.
– Дбати про безпеку сексуальних контактів, аби запобігати небажаним вагітностям та не наражатися на ризик зараження хворобами, що передаються статевим шляхом.
– Дбати про свій психологічний стан, відпочивати та запобігати вигоранням. За потреби звертатися до фахівців з психічного здоров’я та розв'язувати проблеми разом із ними.
Система охорони здоров’я має бути дружньою до представників усіх поколінь і враховувати різні потреби.
Наприклад, зважати, що міленіали є діджитальним поколінням, і надає перевагу спілкування онлайн — із лікарем у тому числі, що вони хочуть користуватися переваги сучасних технологій, дбають про збереження приватності та погано сприймають системи, що не є людино орієнтованими.
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