Звідки береться алергія на цвітіння та як з нею боротись

Щороку після зими усі з нетерпінням чекають весни і літа. Окрім алергіків, які з жахом чекають тепла і цвітіння, адже вони невимовно страждають від квіткового пилку.

Алергія – це змінена чутливість організму людини до чужорідних речовин, що вводяться повторно.

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Що таке поліноз?

Реакція на квітковий пилок має багато назв – весняний поліноз, пилкова астма, алергічний риніт, весняний катар, сінна лихоманка. Поліноз у всіх алергіків різний – може протікати легко, помірно або важко.

Поліноз на цвітіння виникає так само, як і інші алергії – в якийсь момент речовини, що потрапляють в організм, зокрема, пилок квітів, починають сприйматися організмом як небезпечні для здоров'я. Тож організм починає з цим "боротися".

Чому виникає поліноз?

Окрім того, схильність до алергії буває і спадковою. Алергія є доволі непередбачуваним захворюванням – вона може бути у людини з раннього дитинства на все життя, а може з'являтися і проходити.

Алергія на цвітіння

Найчастіше більшість алергіків хворіють навесні. Авітаміноз, знижений імунітет після зими та ненадійна весняна погода часто спричиняють до нежитю.

Симптоми полінозу

Іноді на шкірі можуть з'являтися алергічні висипання та підвищена температура тіла. Дехто також відчуває млявість та роздратування.

Поліноз – симптоми Окрім нежитю, є ще такі поширені симптоми, як: свербіж і печення в носі, постійне чхання, сльозотеча, почервоніння та свербіж очей, першіння в горлі, сухий кашель, утруднене дихання.

Симптоми загострюються у суху сонячну і вітряну погоду, коли квіти цвітуть особливо активно, а вітер далеко розносить їхній пилок.

Як лікувати поліноз?

Як боротися з сезонною алергією – з цим допоможе алерголог або терапевт. Зазвичай, алергікам прописують антигістамінні препарати.

А тим, хто особливо страждає під час цвітіння – до початку сезону рекомендують провести антигістамінну "вакцинацію" – введення потужних антигістамінних препаратів з терміном активності до півроку.

Алергікам прописують антигістамінні препарати

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