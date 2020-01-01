Поліомієліт: як вберегтися від невиліковної хвороби, що вбиває переважно дітей

Ця хвороба обожнює брудні руки, підступно ховається у людському організмі місяць, а її головні жертви – це діти до п'яти років. Поліомієліт – недуга, від якої у минулому столітті рятували "залізні легені". Зараз вберегтися від неї можна іншим, простішим шляхом.

Що таке поліомієліт

Поліомієліт поширюється від людини до людини через фекалії та слину, А найчастіше – через брудні руки, заражену їжу та воду.

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Поліовірус є невиліковним, і може призвести до ускладнень центральної нервової системи. Інкубаційний період після зараження людини поліовірусом може тривати від 4 до 35 днів, після чого може розвинутися поліомієліт. Але прояви хвороби можуть бути різними.

Види хвороби

Є три види проявів поліомієліту:

Відсутність будь-яких симптомів. Хвороба може жити у людському організмі, не проявляючи себе. Це робить поліомієліт дуже небезпечним для оточуючих.

Грипоподібні симптоми. Тобто ті ж самі, які є в людини, яка підхопила вірус, наприклад, взимку. Це лихоманка, головний біль, біль у животі й горлі, нудота і блювання.

Рухові розлади. Сильний біль у м'язах і що найгірше – параліч, який може розвинутися з шаленою швидкістю до кількох годин. Заціпеніти можуть кінцівки, плечі, груди, живіт або ж обличчя.

Ураження дихальних м'язів часто призводить до смерті. При одужанні після поліомієліту функція вражених хворобою нервів і м'язів не відновлюється. Дуже рідко симптомом ураження поліовірусом центральної нервової системи також буває менінгіт.

Як можна вилікуватися від поліомієліту

На сьогодні ліків проти вірусу поліомієліту не існує. В одного з 200 хворих розвивається деформація хребта і кінцівок. А приблизно 5% хворих помирають. Переважно – через порушення дихання при паралічі дихальної мускулатури.



На сьогодні ліків проти вірусу поліомієліту не існує

Історія хвороби

Поліомієліт – дуже древня хвороба. За 2500 років до нашої ери вона з'являлася в Єгипті. І важко сказати, скільки існує поліомієліт. Адже деформація кісток, притаманна цій хворобі, могла бути й вродженою. До Другої світової війни вважали, що поліомієлітом хворів і римський імператор Клавдій, який жив і керував імперією в першому столітті нашої ери.

Відома мексиканська художниця Фріда Кало у дитинстві мала слабке здоров'я. А у шість років Фріда захворіла на поліомієліт. Після недуги її права нога стала на кілька сантиметрів тоншою за ліву.



Відома мексиканська художниця Фріда Кало

Тридцять другий президент Сполучених Штатів Америки Франклін Рузвельт у 39 років захворів на поліомієліт. Після того він пересувався на інвалідному візку.

Статистика захворювання

На початку 20 століття почалися масові епідемії у світі. Лідером у цих жахливих перегонах стала Америка. Наприклад, у північно-східній частині країни за один рік параліч внаслідок хвороби отримали майже 30 тисяч людей. Ще на початку 20 століття ця недуга достатньо швидко поширювалася континентами. Вилікувати її, а ще ліквідувати важкі наслідки, було дуже складно.

Запобігання поліомієліту

Зараз від поліомієліту рятує вакцина. В Україні вона є безкоштовною, а щепити людей від гострої недуги треба у дитинстві. До того, як американський педіатр та інфекціоніст Альберт Себін винайшов живу вакцину, лікували хворобу так званими "залізними легенями".

Пацієнтів поміщали у герметичну трубу з головою назовні та використовували спеціальний комір для щільного охоплення шиї. З допомогою зміни тиску всередині пристрою, такі "легені" дозволяли пацієнтам дихати. Більшість людей, що хворіли на поліомієліт, проводили один-два тижні в такій капсулі, перш ніж вони могли відновити самостійне дихання. У випадку постійного паралічу, пацієнти жили всередині "залізних легенів" роками,

– пояснила ексвиконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Цю хворобу вдалося подолати завдяки вакцині, але навіть у сучасному світі поліомієліт існує: поодинокі випадки медики реєструють у Пакистані, Афганістані та Нігерії. В Україні поліомієліт з'являвся 2015-го та 2017-го, тоді недугу підхопили дві дитини з Закарпаття — віком 4 роки та 10 місяців. За даними Міністерства охорони здоров'я, дітлахи не мали щеплень проти вірусу, тож заробили паралітичну форму поліомієліту. У 2019 році небезпечна хвороба знову прийшла до України: паралітичний поліомієліт трапився у дворічної дитини, в якої не було щеплення.

Згідно з календарем профілактичних щеплень, оптимальний час для введення вакцин:

1 щеплення – 2-й місяць життя дитини (інактивована поліомієлітна вакцина);

2 щеплення – 4-й місяць (інактивована поліомієлітна вакцина);

3 щеплення – 6-й місяць (оральна поліомієлітна вакцина);

4 щеплення – 18-й місяць (оральна поліомієлітна вакцина);

5 щеплення – 6 років (оральна поліомієлітна вакцина);

6 щеплення – 14 років (оральна поліомієлітна вакцина).

Якщо щеплення було пропущене, то його можна надолужити. Протипоказань від вакцини майже немає, а забезпечити щеплення для дітей, які мають хронічні захворювання, вкрай важливо. Бо вони є більш вразливими до інфекцій.



Календар профілактичних щеплень

Уляна Супрун наголосила, що спалаху поліомієліту у будь-якій країні можна запобігти лише у тому випадку, якщо вакцинацією охоплені не менше 95% дітей.

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