Політик, який виступав проти вакцинації, захворів на вітрянку

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Політик, який виступав проти вакцинації, захворів на вітрянку
Політик, який виступав проти вакцинації, захворів на вітрянку / thetimes.co.uk

Противник вакцинації Массіміліано Федріга, президент північно-східного автономного округу Італії, підчепив вітряну віспу.

Чиновник виступав проти прийняття закону, який зобов'язує батьків робити щеплення дітям, повідомляє The Times.

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У лікарні Федріга провів чотири дні. Наразі його виписали і відправили додому.

 
Вітряна віспа – що це?
Це гостре вірусне захворювання, що вражає поверхневі шари шкіри і нервову систему. Воно також викликає відповідну алергічну реакцію організму на проникнення вірусу. При спілкуванні з хворою людиною в 100% випадків відбувається зараження. Запобігти захворюванню можна лише через щеплення.

Після госпіталізації чиновник не змінив своєї думки. Він переконує: вітряну віспу він підчепив не від своїх дітей, оскільки вони мають необхідні щеплення.

 
Вітрянка – симптоми
множинні червоні висипання на тілі;
свербіж;
підвищена температура тіла;
збільшення лімфовузлів;
раптова млявість і швидка стомлюваність.

Нагадаємо, що в Італії невакцинованим дітям заборонили ходити до школи. Штраф за таке порушення – до 500 євро.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Інфекція Вакцина
Джерело: 24 Канал
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