Політик, який виступав проти вакцинації, захворів на вітрянку
Противник вакцинації Массіміліано Федріга, президент північно-східного автономного округу Італії, підчепив вітряну віспу.
Чиновник виступав проти прийняття закону, який зобов'язує батьків робити щеплення дітям, повідомляє The Times.
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У лікарні Федріга провів чотири дні. Наразі його виписали і відправили додому.
Після госпіталізації чиновник не змінив своєї думки. Він переконує: вітряну віспу він підчепив не від своїх дітей, оскільки вони мають необхідні щеплення.
свербіж;
підвищена температура тіла;
збільшення лімфовузлів;
раптова млявість і швидка стомлюваність.
Нагадаємо, що в Італії невакцинованим дітям заборонили ходити до школи. Штраф за таке порушення – до 500 євро.
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