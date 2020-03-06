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Поліція оштрафувала чернівчанку, яка поширювала чутки про коронавірус

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Поліція оштрафувала чернівчанку, яка поширювала чутки про коронавірус / Getty Images

Поліція притягнула до відповідальності чернівчанку за поширення неправдивих чуток про коронавірус Covid-19. За словами правоохоронців, неприпустимо цькувати та дискримінувати інших людей.

Як повідомила пресслужба Національної поліції України, жінка поширила хибну інформацію про коронавірус журналістам. 

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59-річна чернівчанка брала активну участь у зібранні мешканців одного з багатоквартирних будинків у Чернівцях.

"Не володіючи перевіреними фактами про вказане захворювання, жінка поширила неправдиві дані через засоби масової інформації. Такі дії могли призвести до соціальної напруги, порушення громадського порядку та інших негативних наслідків", – йдеться у заяві.

Поліція склала адміністративний протокол за поширювання неправдивих чуток і наклала штраф від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку.

Коронавірус
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Новини України Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Здорове життя Поліція Коронавірус в Україні
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