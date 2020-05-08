Пологи бувають різними, а отже їхню вартість треба розрізняти, – Степанов про наявні тарифи

Тарифів на пологи має бути декілька – залежно від їхнього типу та наявних ускладнень.

Як наголосив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, у розрахунках будь-якого тарифу, коли ми кажемо про надання медичної допомоги, повинна стояти на першому місці медицина. Таку заяву він зроби у ефірі програми "Право на владу".

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Якщо ми кажемо про залишення пріоритетного пакету пологи, то ми повинні зробити його диференціацію. Тобто він не може йти за одним і тим самим тарифом. Якщо ми кажемо виключно про фізіологічні пологи. Якщо ми залишаємо його як пріоритетний пакета. Це той тариф, який треба розраховувати. Він не може бути один. Це зрозуміло навіть дитині,

– зауважив Степанов.

Водночас заступниця голови МОЗ Світлана Шаталова заявила, що на одні пологи держава передбачила приблизно 8 тисяч гривень.

До слова, з 1 квітня в Україні повинна була запрацювати Програма медичних гарантій, яка включає в себе оплату державою пологів. Таким чином, пологи в Україні повинні стати безкоштовними. У межах цієї програми на кожну породіллю виділятимуть 8,5 тисяч гривень. Ці гроші йтимуть на на медичні послуги, а саме на пологи, кесарів розтин, ліки, палату, щеплення, екстрену допомогу й реанімацію.