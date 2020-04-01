Пологи: чи ризиковано народжувати дитину в лікарні в умовах пандемії COVID-19
Через поширення коронавірусу у світі майбутні мами планують, де безпечніше народити дитину, щоб вберегти її від будь-якої небезпеки. Що обрати – домашні пологи чи в лікарні – читайте далі.
Як написала гінекологиня Тетяна Осауленко, в найбільш уразливій групі населення з емоційної точки зору під час пандемії коронавірусу є вагітні.
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Абсолютно природною реакцією жінки перед пологами є бажання захистити свою дитину. А у час, коли у світі поширюється новий вид коронавірусу, майбутні мами приймають рішення народжувати вдома. За словами лікаря, домашні пологи не є хорошим варіантом.
"За останні 2 тижні в країні спостерігається різке підвищення домашніх пологів! І, як би це не здавалося хорошим варіантом, в умовах пандемії, це не так… Пологи – найбільш непередбачуваний фізіологічний процес! Ніколи не знаєш, що може піти не так", – написала Осауленко.
Гінекологиня наголосила, що безпечніше народжувати дитину в пологовому будинку.
Чи є можливість заразитися коронавірусом в пологовому будинку?
Ймовірність заразитися COVID-19 існує для кожної людини, якщо не дотримуватися дистанції між людьми і гігієни рук, скажімо. Навряд чи жінка буде народжувати дитину самостійно, адже треба запросити додому, щонайменше, акушера. Відтак ризик інфікуватися коронавірусом є.
В пологових будинках підтримується високий рівень протиепідемічної безпеки для того, щоб захистити жінок і малюків від ризиків зараження,
– наголосила гінекологиня.
Крім того, вона згадала, що малюка після народження треба оформити, надавши список документів.
Якщо медичні довідки відсутні, комісія може видати висновок лише після огляду малюка і жінки протягом 7 днів після пологів.
Тобто захистити дитину від контактів із зовнішнім світом – неможливо. Тому домашні пологи – це навряд чи найкращий варіант в умовах пандемії.
Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу
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