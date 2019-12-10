Пологи у воді такі ж безпечні, як і традиційні: дослідження

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Пологи у воді: за і проти / Unsplash

Нове дослідження виявило, що народження у воді нічим не гірше для дитини, ніж народження традиційним методом. Окрім того, біль при таких пологах відчувається значно менше.

Дослідники Мічиганського університету проаналізували 2025 випадків традиційних пологів та 397 у воді, повідомляє Medical Xpress.

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Фахівці не виявили відмінностей між новонародженими у воді та на суші, а частоти післяпологового крововиливу були однаковими для обох груп.

При народженні у воді жінка народжує у ванні, а не в ліжку. Небагато американських лікарень пропонують пологи у такому форматі через ймовірні ризики для новонародженого: інфекції або розрив пуповини. Професійні організації сходяться на думці, що жінки повинні перебувати у воді до пологів, але не всі фахівці підтримують сам процес народження у воді.


Пологи у воді допомагають зняти напругу, але це серйозний виклик, до якого потрібно підійти відповідально

Проте дослідники хотіли наголосити на тому, що якщо використовувати правильні методики з дотриманням усіх засобів безпеки – результати будуть хорошими.

Коли жінка народжує у воді, акушер повинен дістати дитину на сушу одразу, як тільки вона з'явилась. 

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Діти Здорове життя Вагітність і пологи
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