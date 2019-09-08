Пологи вдома: що штовхає на такий крок та до яких проблем треба бути готовими

Домашні пологи стають дедалі популярнішими серед українців. І хоча відповідної статистики в МОЗ не надають, медики не приховують: жінки знайшли альтернативу пологовому і все частіше народжують вдома. 24 канал знайшов сім'ю, яка аж трьох дітей народила не в пологовому.

Вони – щасливі багатодітні батьки. У подружжя з незвичними для України іменами – Аві та Джозефа – п'ятеро дітей. Троє з них народилися вдома. Атмосфера пологового жінку не влаштовує. Каже, вдома з чоловіком усе пройшло на відмінно.

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Проблеми почалися пізніше. Коли за три тижні вирішили зареєструвати новонароджену донечку. Зібрали усі документи, але свідоцтва так і не отримали.



Сім'я Аві і Джозефи

МОЗ нам відмовив в реєстрації, направивши нас на ДНК-скринінг. Нам сказали, що ми не вклалися в 7-денний термін. Ми спитали: чому ж тоді жоден лікар нас не попередив про це? Особисто для мене це виглядає, як показова порка,

– розповіла багатодітна мати Авіель.

Зараз пів річна Тіфані досі без свідоцтва про народження. Результати ДНК-скрінінгу можуть допомогти, але коштує такий аналіз щонайменше 4,5 тисячі гривень. Чимала сума для багатодітної родини, яка переїхала з Криму ще до анексії і нині не отримує жодних виплат від держави.



Тіфані й досі без свідоцтва

У зв'язку з тим, що нам не видають довідку переселенців через те, що ми раніше переїхали з Криму. Нам не видають і свідоцтва про багатодітну сім'ю. Нібито в законі є лише дві підстави: або ми прописані, або ми переселенці,

– зазначив багатодітний батько Джозеф.

Держава, яка мала б допомагати, створює лише перепони, каже подружжя. Визнають: не змогли вчасно зібрати необхідні документи і порушили строки реєстрації дитини.

Державна реєстрація народження дитини проводиться не пізніше одного місяця з дня її народження. Медичне свідоцтво про народження видається закладами охорони здоров'я, де приймаються пологи. У разі народження дитини поза закладом охорони здоров'я документ, що підтверджує факт народження, видає заклад, який проводив огляд матері та дитини.

Лікарі кажуть: таких проблем можна уникнути, якщо завчасно попередити медиків про свої наміри. І хоч проведення домашніх пологів в Україні законодавчо не врегульоване, прямої заборони не існує.

Акушерство – дуже небезпечна річ. Може виникнути ускладнення таке, що потрібна буде допомоги не за пів години, а за 5 хвилин. Якщо вона приймає рішення народжувати вдома, то ми повинні не заважати, а створити умови такі, щоб вона до нас могла звернутися, поставити нас до відома, що вона планує народжувати чи у нас, чи вдома,

– сказав головний лікар київського пологового будинку №5 Дмитро Говсєєв.

У пологовому №5 у Києві ще 2 роки тому створили кімнати, у яких умови, наближені до домашніх. Вони геть не схожі на пологові зали, тут щороку на світ з'являється понад 300 дітей.

Фото "домашніх" кімнат у столичному пологовому будинку:

Кількість бажаючих народити саме в такій кімнаті зростає, бо втручання в природні пологи мінімальне.

Надання медичної допомоги значно дешевше, ніж на офіційних пологах і використання медикаментів менше при природніх домашніх пологах,

– додав Дмитро Говсєєв.

А тим часом домашні пологи – це звичне явище у Нідерландах, Німеччині, Британії, Голандії, Польщі, Франції та у понад 30 штатах Америки. Там їх приймають ліцензовані акушери, а під вікнами породіль чергують реанімобілі, готові будь-якої миті відвезти жінку до стаціонару.

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