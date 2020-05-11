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У Польщі розробили онлайн-калькулятор, який розраховує ймовірність смерті від COVID-19

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Створили калькулятор, який може розрахувати ризик смерті через коронавірус
Створили калькулятор, який може розрахувати ризик смерті через коронавірус / Pixabay

Калькулятор підраховує фактори, які можуть вплинути на летальність від коронавірусу. Розробники зазначають, що ймовірність померти від коронавірусу, не маючи при цьому супутніх захворювань, становить менше ніж 1%.

Онлайн калькулятор, який враховує ризик смерті через коронавірус, створили вчені з Поморського науково-технологічного парку в Польщі

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Калькулятор враховує вік людини, стать та наявність чотирьох хронічних захворювань: гіпертонії, діабету другого типу, раку і серцево-судинних захворювань.

Розрахувати ймовірність своєї смерті через коронавірус – онлайн калькулятор.  

Розробники зазначають, що через обмежені доступні дані калькулятор не враховує всіх захворювань, які можуть вплинути на результат.

Ризик смерті від COVID дуже чітко залежить від способу життя і пов’язаних з ним захворювань, зокрема ожиріння, діабету, гіпертонії і їх ускладнень,
– сказав головний розробник калькулятора та за сумісництвом доктор медичних наук Петро Бандош.


Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування Техно Жертви Новини Польщі Новини Здоров'я
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