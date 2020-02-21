Полтавська облрада підготувала звернення до Зеленського через Нові Санжари: документ

21 лютого депутати Полтавської обласної ради підготували звернення до Зеленського, Кабміну та Верховної Ради. Кажуть: про евакуацію саме у Нові Санжари місцева влада не була завчасно попереджена, а люди – піддалися паніці. Серед методів вирішення проблеми – виділення 300 мільйонів гривень на диспансер із боксами.

Текст заяви опублікував місцевий сайт 0532. У ній ідеться про те, що реакція місцевих мешканців без сумнівів є ненормальною. Проте – закономірною. Так, депутати зазначають, що страшним і вбивчим вірусом людей залякували протягом багатьох місяців.

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Депутати зокрема нарікають, що не було проведено жодної роз’яснювальної роботи. А про фактичне направлення евакуйованих саме у Нові Санжари усі дізналися в останній момент.



Текст звернення Полтавської облради / фото: 0532

Що пропонують депутати?Організацію противірусних заходів називають катастрофічною. Серед методів вирішення – добудова Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру, де будуть облаштувані карантинні бокси. Цей медичний центр розташований у Полтавському районі в селі Супунівка. Від нього до Нових Санжар пів години їзди.



На це потрібно виділити 300 мільйонів гривень.

Де розташований Полтавський обласний протитуберкульозний диспансер

За саме звернення депутати ще не проголосували. Наразі триває обговорення.

Що відомо про протести в Нових Санжарах

Дізнавшись, що евакуйованих з Уханя везуть саме в Нові Санжари, місцеві мешканці ще з вечора 19 лютого почали влаштовувати масові протести.

20 лютого на місце з'їхалися поліція та Нацгвардія з бронетехнікою.

Люди перекривали дороги, палили шини та влаштували сутички з правоохоронцями.

Надвечір силовики відтіснили людей, щоб зробити коридор для автобусів з евакуйованими. Зрештою всі 7 автобусів заїхали до медцентру.

При цьому місцеві кидали камінням в автобус з вигуками: "Ганьба". Евакуйовані у відповідь показували серця.

Поліція затримала 24 людей та відкрила 2 справи за фактом масових заворушень.

та відкрила 2 справи за фактом масових заворушень. Постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.

Навколо медзакладу на час перебування там евакуйованих стоятиме подвійне кільце охорони Нацгвардії та поліції.

Дивіться відео сутичок у Нових Санжарах: